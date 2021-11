Streifenwagen auf Einsatzfahrt verunglückt – Säugling verletzt

Beim Zusammenprall eines Streifenwagens mit einem weiteren Auto in Hannover sind fünf Menschen, darunter ein Säugling, verletzt worden. Die Besatzung des Polizeiautos sei nach ersten Erkenntnissen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz über eine rote Ampel gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Dabei stieß der Wagen mit dem Auto eines 31-Jährigen zusammen, der bei Grün über die Kreuzung fuhr. Sowohl die beiden Polizisten als auch drei Insassen des anderen Autos wurden leicht verletzt. Unter ihnen war auch ein drei Monate altes Kind. Alle Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt.

Streit mit abgebrochener Bierflasche und Holzbank in Uelzen

Außerdem in Niedersachsen: Bei einem Streit zwischen drei Betrunkenen am Bahnhof in Uelzen ist ein Mann verletzt worden. Der 43-Jährige sei mit zwei weiteren Männern aus bisher ungeklärten Gründen an einem Bahnsteig aneinandergeraten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Plötzlich habe er die beiden mit einem abgebrochenen scharfkantigen Flaschenhals bedroht. Die zwei Männer rissen daraufhin eine Holzbank aus ihrer Verankerung und hielten ihn damit auf Abstand.

Der 43-Jährige stürzte bei dem Angriff und verletzte sich am Kopf. Er wurde in der Nacht auf Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Alle Beteiligten waren zu betrunken für eine genauere Vernehmung. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

dpa