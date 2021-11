Braunschweig. In Braunschweig sollen am Dienstag Technische Universität, Straßenmeistereien, Landesbehörden und Staatstheater bestreikt werden.

Die Gewerkschaft Verdi hat in Braunschweig am Dienstag zu Streiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen (Symbolbild).

Tarifverhandlungen Öffentlichen Dienst: Verdi ruft am Dienstag zu Warnstreiks auf

Im Tarifkonflikt für die Landes-Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf. Die Bundesländer hätten auch in der zweiten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche kein Angebot auf den Tisch gelegt, teilte die Gewerkschaft am Montag mit: „Die Preissteigerung liegt bei 4,5 Prozent, und die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes unter der Leitung des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers (CDU) stehen auf der Bremse, wenn es um die Beschäftigten geht.“

Diese Bereiche sind in Braunschweig betroffen

Für Dienstag rufe die Gewerkschaft in Braunschweig Beschäftigte der Technischen Universität, der Straßenmeistereien, von Landesbehörden und des Staatstheaters zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen auf. Am Staatstheater soll es am Morgen eine Kundgebung und eine Demonstration geben.

dpa