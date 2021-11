Zwei Unfälle mit Verletzten in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Zwei Menschen haben sich bei Auffahrunfällen am Freitag in Wolfenbüttel verletzt. Den Unfallverursachern droht ein Strafverfahren.

Zu zwei Auffahrunfällen ist es am Freitag in Wolfenbüttel gekommen. Dabei haben sich auch zwei Menschen verletzt, berichtet die Polizei.

Bei Adersheim, an der Kreuzung Landesstraße 495/ Kreisstraße 90, fuhr um 10.15 ein 29-jähriger Fahrer eines Klein-LKW auf einen an der Ampel wartenden VW Golf auf. Dabei wurde der 74-jährige Golffahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge seien erheblich beschädigt worden. Die Höhe des Schadens schätzen die Polizeibeamten auf rund 18.000 Euro.

Wolfenbüttel: Autofahrer wird verletzt

Zu einem weiteren Auffahrunfall sei es gegen 14 Uhr an der Kreuzung Neuer Weg/ Salzdahlumer Straße gekommen. Dabei befuhr ein 21-jähriger Mann aus Salzgitter den Neuen Weg stadtauswärts. An der genannten Kreuzung sei er mit seinem VW Polo auf einen VW Up aufgefahren, der an der roten Ampel wartete. Der 52-jährige Up-Fahrer sei dabei leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 6000 Euro.

Fazit der Polizei: Bei beiden Unfällen war Unachtsamkeit die Unfallursache. Beide Verursacher erwarten nun Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

