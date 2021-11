Polizei in Gifhorn

Polizeibeamter und Zeuge in Gifhorn von Dieben verletzt

Ein Polizeibeamter außer Dienst beobachtete am Dienstag Nachmittag einen Diebstahl aus einem Geschäft des famila-Komplexes an der Braunschweiger Straße in Gifhorn.

Der männliche Täter hatte Kleidung aus der Auslage genommen und wollte mit einem Fahrrad flüchten. Der 35-jährige Beamte gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und hinderte den Mann an der Flucht, schon dabei wehrte sich der Täter.

Schlag ins Gesicht und Tritt gegen den Kopf

Ein 25-jähriger Zeuge kam dem Beamten zur Hilfe, als plötzlich ein weiterer Mann auf die Situation zukam. Er schlug dem Zeugen ins Gesicht und trat anschließend dem Beamten, der den Dieb am Boden fixierte, gegen den Kopf.

Beide Täter wurden noch an Ort und Stelle durch die hinzugerufene Polizei angetroffen, sie sind 35 und 40 Jahre alt. Die Gifhorner wurden vorläufig festgenommen, sie müssen sich wegen räuberischem Diebstahl beziehungsweise tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

Seit Mittwoch sitzen sie in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat für beide die Untersuchungshaft beantragt. Diese wurde am Mittwochnachmittag durch eine Richterin am Amtsgericht Gifhorn angeordnet.

Der Zeuge wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der Polizeibeamte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren, konnte die Klinik aber noch am Abend verlassen.

