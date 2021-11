Peine. Die Peiner Polizei und auch der Zoll ermitteln nach Abrissarbeiten an einer Baustelle in Peine.

Die Polizei ermittelt in einem mutmaßlichen Umweltdelikt.

Polizei in Peine

Polizei in Peine Wurde Asbest bei Arbeiten in Peine entsorgt?

Eine Streifenwagenbesatzung der Peiner Polizei musste am Dienstag gegen 15 Uhr in der Bessemerstraße anrücken. Grund waren Abrissarbeiten an einer Baustelle, wobei mutmaßlich asbesthaltiges Material entsorgt wurde, heißt es im Polizeibericht.

Polizei untersagt weitere Arbeiten

Da diese Entsorgung augenscheinlich nicht fachgerecht vonstattengegangen sei, untersagte die Polizei die weiteren Arbeiten zunächst. Zur genaueren Bestimmung der Stoffe seien auch zwei Mitarbeiter des Landkreises Peine hinzugezogen worden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch verschiedene andere Verstöße im Raum stehen, daher wurde auch der Zoll in die weiteren Maßnahmen einbezogen. Mehrere Anzeigen in diesem Zusammenhang sind gefertigt worden, heißt es.

red