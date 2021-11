Nachhaltigkeit in der Region

Nachhaltigkeit in der Region Politisch gewollt, aber lohnt es? – Biolandbau

Marwin Hampe ist Landwirt aus Rautheim in Braunschweig. Er überlegt, ob er auf ökologischen Anbau umsteigen soll. Doch er hat auch Bedenken.

Braunschweig. Landwirte in der Region rechnen, wenn sie an die Umstellung auf Bio-Anbau denken. Lohnt es sich? Was, wenn die Nachfrage einbricht?