Schwanewede. A27 nach Lkw-Brand wieder frei, Auto schleudert gegen Ampel: In Niedersachsen ist es zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Ein Überblick.

Mini-Helikopter überschlägt sich in Niedersachsen: Zwei Verletzte

sBei einem Unfall mit einem Gyrocopter auf dem Flugplatz Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Tragschrauber – eine Art Mini-Helikopter – hatte sich neben der Landebahn des Flugfeldes überschlagen, nachdem der 64-jährige Pilot die Maschine zunächst sicher zu Boden gebracht hatte, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er nach der Landung jedoch die Kontrolle über sein Fluggefährt. Eine 59-jährige Insassin wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwer verletzt und später mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Pilot kam mit leichten Verletzungen davon.

Auto schleudert gegen Ampelmasten - zwei Männer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg sind am späten Freitagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger war mit seinem Wagen aufgrund von überhöhtem Tempo in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Danach fuhr das Auto über eine kleine Verkehrsinsel und krachte gegen einen oder zwei Ampelmasten.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Er und sein 21-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

77-Jährige verletzt sich bei Autounfall schwer

Eine 77-jährige Autofahrerin hat sich bei einem Unfall auf der Landesstraße 55 schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Freitagmittag bei Lähden im Landkreis Emsland unterwegs und wollte nach links abbiegen, als sie eine ihr entgegenkommende 19-jährige Autofahrerin übersah – es kam zur Kollision.

Aufgrund des Aufpralls sei es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Wagen gekommen. Die Seniorin sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, die 19-Jährige habe sich leicht verletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

Lkw brennt nach Unfall auf A27 - Fahrbahn wieder frei

Ein Lastwagen ist nach einem Unfall auf der Autobahn 27 bei Schwanewede (Landkreis Osterholz) in Flammen aufgegangen. Die Fahrseite in Richtung Cuxhaven wurde ab dem frühen Freitagnachmittag für die Lösch- und Bergungsarbeiten für knapp zehn Stunden gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeitweise staute sich der Verkehr auf 15 Kilometern Länge. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede nördlich von Bremen dauerte bis zum frühen Samstagmorgen an.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Lastwagen aus unbekannter Ursache ohne fremde Beteiligung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Der Sattelzug, der einen Container mit Altkleidern geladen hatte, schaukelte sich auf und kippte dann auf die linke Seite. Dabei riss laut Polizei der Tank auf und der Kraftstoff entzündete sich.

Ersthelfer schlugen die Frontscheibe des Lastwagens ein und befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Führerhaus, das danach ausbrannte. Der 35-Jährige und ein Ersthelfer verletzten sich leicht. Beide kamen in Krankenhäuser. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 150.000 Euro.