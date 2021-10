Sturz auf Fahrbahn: 87-Jährige wurde von Auto erfasst und starb

Eine 87-jährige Fußgängerin ist in Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) nach einem Sturz von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall am Dienstagnachmittag. Die Fußgängerin stürzte aus bislang unbekannter Ursache und ohne Fremdeinwirkung unmittelbar vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Trotz eines Ausweichmanövers des 66-jährigen Fahrers kam es zum Zusammenprall, wie es hieß. Die 87-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Straße musste für drei Stunden vollständig gesperrt werden.

Fußgänger von Trecker erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist in der ostfriesischen Gemeinde Bunde (Landkreis Leer) von einem Trecker erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war zunächst auf einem Fußgängerweg unterwegs bis er plötzlich die Straße überqueren wollte, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Der herannahende Treckerfahrer, ebenfalls ein 22-Jähriger, konnte am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Fußgänger. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Vermisste Seniorin aus Nienburg leblos aufgefunden

Eine Pilzsammlerin hat die Leiche einer seit Monaten vermissten Seniorin gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch in Nienburg mitteilte, entdeckte die 31-Jährige die Vermisste am Sonntag in einer Marschlandschaft nahe der Weser westlich der Stadt Nienburg. Die Leiche der 87-Jährigen habe zwischen hochgewucherten Pflanzen unter einer Eisenbahnbrücke gelegen, knapp neun Kilometer entfernt von ihrer Wohnanschrift.

Seit dem 26. Juli galt die Seniorin als vermisst. Da sie auf Medikamente angewiesen war, hatte die Polizei umfangreich mit Hubschraubern, Booten und Spürhunden nach der Frau gesucht. Auch die Bevölkerung war eingebunden. Ein Fremdverschulden am Tod der Frau konnten die Beamten ausschließen.

dpa