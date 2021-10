Braunschweiger drohte, seine Chefs zu töten – Hausdurchsuchung

Ein 43-Jähriger hat gedroht, seine Vorgesetzten in einem Personalgespräch umzubringen. In der Wohnung finden die Ermittler Chemikalien.

Zu einem Einsatz in der Lohengrinstraße kommt es am Mittwochnachmittag durch die Polizei. Sie sucht gemeinsam mit der Feuerwehr in einer Wohnung nach Chemikalien. Weil ihm gekündigt werden sollte, hat ein 43-Jähriger am Dienstagabend gedroht, seine Vorgesetzten umzubringen, berichten die Beamten. Da der Mann legal Schusswaffen besitzt, nahmen die Ermittler ihn nach eigenen Angaben in Gewahrsam. Sie traf ihn demnach Dienstag gegen 22.30 Uhr in seiner Wohnung an.

Polizei findet Chemikalien in Wohnung

In der Wohnung, so die Polizei weiter, wurden am Dienstagabend auch diverse Chemikalien gefunden, die nun im Zuge der Ermittlungen untersucht werden müssen. Auch am Mittwoch waren die Kräfte der Feuerwehr in der Wohnung des Täters unterwegs, um sie nach weiteren verdächtigen Chemikalien abzusuchen. Wie die Ermittler auf Nachfrage mitteilten, wurden während der Durchsuchung sämtliche Parteien in dem langgezogenen Haus evakuiert. Was mit dem 43-Jährigen passiert, soll sich nach Abschluss der Ermittlungen entschieden werden.

Frauen bestehlen Zwölfjährigen

Ein Zwölfjähriger hat sich am Dienstag auf der Wache der Bundespolizei Braunschweig gemeldet. Er sei an der Straßenüberführung vor dem Hotel „Michel“ von zwei Frauen angesprochen und angebettelt worden. Die beiden Frauen hätten dem Jungen 40 Euro gestohlen.

Zunächst sei die Fahndung erfolglos gewesen, doch auf dem Weg zum Dienstsport hätten zwei Beamte die Gesuchten erkannt. Die Frauen hätten die Beamten in Zivil in ähnlicher Art wie am Morgen den Jungen angebettelt. Sie seien festgenommen worden. Der Junge habe die Frauen zweifelsfrei wiedererkannt.

Radfahrer fährt in PKW und flüchtet

Ein Radfahrer hat Mittwoch gegen 12.25 Uhr die Sudetenstraße aus Richtung Friedlandweg überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Autofahrer vermied laut Polizei durch Bremsen einen Zusammenstoß. Nach kurzem Wortwechsel sei der Radler weitergefahren. Der Autofahrer folgte ihm, wobei der Radfahrer widerrechtlich den Gehweg befuhr, von dem abrupt auf die Fahrspur des PKW wechselte und dabei mit dem Wagen kollidierte. Dann sei er über die Trierstraße geflüchtet. Er soll zirka 1,80 Meter groß, 45 bis 50 Jahre alt sein, grau-melierter Dreitagebart, graue, schulterlange Dreadlocks, Tunnel im linken Ohrläppchen, weißer Skaterhelm, dunkles Rad, schwarz/rote Satteltasche. Hinweise: (0531) 4763935.

LUX/red