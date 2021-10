Brandstiftung! Außenbereich von Helmstedter Café brennt

Helmstedt. Der Außenbereich eines Cafés in der Neumärker Straße in Helmstedt hat gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Stühle, Tische und das Vorzelt wurden bei dem Brandanschlag auf das Café in der Neumärker Straße in der Helmstedter Innenstadt zerstört. "C'est bon "-Betreiber Bassam Matar blickt auf die verkohlten Überreste.

War es Brandstiftung in der Helmstedter Innenstadt? Dienstagnacht gegen 23.15 Uhr hat der Außenbereich des Eiscafés und Bistros C’est Bon an der Neumärker Straße gebrannt. Wie die Polizei bestätigt, brannten in der Nacht mehrere Stühle und Tische des Cafés im Außenbereich. Auch das Vorzelt wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagt ein Sprecher der Polizei Wolfsburg.

Rund zehn Minuten nach dem Brandausbruch hatten Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehreinsatzkräfte zogen sofort die brennenden Möbel unter dem Pavillon hervor, um ein weiteres Übergreifen des Feuers zu verhindern. Danach konnten die brennenden Tische und Stühle abgelöscht werden. „Dank des schnellen Handelns der Zeugen und dem beherzten Einsatz der Feuerwehr konnte zum Glück verhindert werden, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift“, so die Polizei.

Café öffnete trotzdem

Laut dem Besitzer des Cafés C’est Bon in der Helmstedter Innenstadt brannten zehn Stühle, vier Tische und der neu aufgestellte Pavillon. Foto: Eiscafé C'est boN

Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera in der Marktpassage sei laut Café-Betreiber Bassam Matar zu erkennen, dass sich der wohl männliche Brandstifter um kurz nach 23.15 Uhr in das Vorzelt des Cafés gehockt hat. „Kurze Zeit später gab es eine Riesenflamme“, so Matar. Der Täter sei alleine unterwegs gewesen.

Laut Matar sind zehn Stühle und vier Tische abgebrannt. Auch das Vorzelt. „Wir hatten es erst am Sonntag aufgestellt. Gestern Nacht um 23.30 Uhr hat mich ein Kunde angerufen und gesagt: Dein Laden brennt. Ich habe bereits tief geschlafen.“ Als seine Frau und er zum Café kamen, sei der Brandt schon gelöscht gewesen. „Gott sei Dank!“

Trotz des tiefsitzenden Schocks habe er das Café am Mittwoch geöffnet. „Im Außenbereich darf aber nichts gemacht werden, weil die Spurensicherung noch dran ist“, erklärte Matar. Zum Motiv des Täters ermittelt die Polizei aktuell noch.

Matar: „Mit der CDU hat das nichts zu tun“

Matar, CDU-Mitglied und im Vorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT), glaubt nicht, dass ein politisches Motiv dahintersteckt. „Mit der CDU hat das nichts zu tun. Ich habe keine Feinde in der Politik. Mein Café ist für alle offen.“ Auch im Wahlkampf habe er Kandidaten verschiedener Partein erlaubt, dort zu werben.

Wie geht es nun weiter? Matar will nach vorn schauen, daher die Öffnung des Cafés. „Ich war nach der Nacht mit meinen Kräften am Ende, aber ich mache weiter. Der Täter darf nicht gewinnen.“

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und zum Täter. Ihm wird versuchte schwere Brandstiftung vorgeworfen, da das Feuer auch auf das Gebäude und damit auf die gesamte Marktpassage hätte übergreifen können. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 22.30 und 23.25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

