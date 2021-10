Heute ist Welthundetag – die Fotos Ihrer Vierbeiner!

Vier Pfoten, ein Surfbrett und eine Menge Spaß: In Los Angeles haben beim alljährlichen Contest "Surf City Surf Dog" viele Hunde aus aller Welt ihr Können auf dem Wasser präsentiert.

Surfspaß auf vier Pfoten: Kurioser Hunde-Contest in Kalifornien

Für viele Tierbesitzer ist die Beziehung zu ihrem Hund eine ganz besondere. Nicht ohne Grund wird der Hund deshalb auch als der "beste Freund des Menschen" bezeichnet. Um diesen zu ehren, steht der heutige Sonntag ganz im Zeichen des Hundes – denn heute ist nämlich Welthundetag.

Wir haben Sie dazu aufgerufen uns Ihre besten Hunde-Fotos zu schicken!

Anlässlich des Welthundetages haben wir Sie dazu aufgerufen uns Ihr Lieblingsbild Ihres vierbeinigen Freundes zu schicken. Per Mail oder als Leserfotos erreichten uns zahlreiche Fotos – von Pudel über Golden Retriever zu Maltesern, alles war dabei. Neben dem Namen Ihrer Vierbeiner, erzählten Sie uns auch, was Ihren Vierbeiner für Sie so besonders macht.

In mehreren Bildergalerien stellen wir nun die Hunde vor. Ist Ihr Vierbeiner dabei? Stöbern Sie doch einmal durch die Bildergalerien! Und für alle, die uns kein Bild geschickt haben: Auch für Sie lohnt es sich die zahlreichen Vierbeiner anzuschauen, denn niedlich sind sie alle!

