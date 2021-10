Unfall in Peine Radfahrer verunglückt in Peine schwer

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, berichtet die Polizei. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Dem Bericht zufolge ereignete sich das Unglück am Donnerstag gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung „Hollandsmühle“ und „Im Großen Felde“. Dabei hatte der 57-jährige Fahrradfahrer den vorfahrtberechtigten Skoda eines 19-jährigen Peiners übersehen. Bei der anschließenden Kollision erlitt der Radfahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsteilnehmerin leistet Erste Hilfe

Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro. Möglicherweise wurden schlimmere Folgen der Verletzung verhindert, weil durch weitere Verkehrsteilnehmer noch an der Unfallstelle sehr gute Erste Hilfe geleistet wurde, so die Polizei anerkennend. Der verletzte Radfahrer wurde durch einen Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungswagens betreut und behandelt.

red