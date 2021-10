64-Jährige ohne Orientierung verursacht mehrere Unfälle

Auch am Donnerstag hatte die Polizei in Niedersachsen einiges zu tun.

Eine offenbar verwirrte 64-jährige Autofahrerin hat in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die Frau sei am Mittwoch zunächst in Schlangenlinien stadtauswärts gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei sie seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Nach dem Unfall fuhr sie den Angaben zufolge beinahe in einen Stromverteilerkasten und dann auf ein weiteres vorausfahrendes Auto auf.

Als sie das beschädigte Auto überholen wollte, fuhr sie in einen parkenden Wagen hinein, wo die Irrfahrt endete. Die Unfallverursacherin war der Polizei zufolge desorientiert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und ein Verfahren eingeleitet.

Auto gerät in Gegenverkehr - Drei Menschen schwer verletzt

Bei der Kollision zweier Autos sind in Wehrendorf (Landkreis Osnabrück) drei junge Menschen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Linkskurve in den Gegenverkehr, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Das Auto kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 21-Jährigen.

Die junge Frau kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ihr 22 Jahre alter Beifahrer und der 21 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße zwischen Wehrendorf und Schledehausen war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Brand in leerstehender Schule löst Großeinsatz aus

Nach dem Brand in einer ehemaligen Schule im Kreis Rotenburg (Wümme) sucht die Polizei nach der Brandursache. Es gebe aber noch keine Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ausgebrochen war das Feuer am Mittwoch in einem Physikraum im ersten Stock des Gebäudes in Zeven, wie die Feuerwehr mitteilte.

Weitere Polizeimeldungen aus unserer Region:

Da der Komplex schon seit längerem leer stehe, sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. Insgesamt 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten die Flammen bis zum Abend löschen. An der leerstehenden Schule habe es schon mehrfach Spuren von Vandalismus gegeben, sagte der Polizeisprecher.

Kartoffeltransporter verliert Ladung auf Bundesstraße

Weil er wegen eines überholenden Wagens scharf bremsen musste, hat der Fahrer eines Kartoffeltransporters im Landkreis Osnabrück seine Ladung verloren. Der 21 Jahre alte Fahrer musste bremsen, als er am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 68 bei Alfhausen von einem Kleinwagen überholt wurde, der scharf vor ihm einscherte und bremste, weil ihm auf der Gegenfahrbahn ebenfalls ein überholendes Auto entgegenkam, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei verlor der Traktorfahrer die Kontrolle über das Gespann und kam nach rechts von der Straße ab. Die Kartoffeln fielen vom Anhänger auf die Straße. Die Polizei sucht nun die Fahrer der beiden Autos. Der Sachschaden beträgt 8500 Euro.

dpa