Seniorin betrogen Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld und Bankkarte in Lebenstedt

Immer häufiger nehmen Trickbetrüger alte Menschen ins Visier: Am Freitag traf es eine 87 Jahre alte Frau aus Lebenstedt. Falsche Polizeibeamte brachten sie um 2000 Euro in bar und schwatzten ihr die Bankkarte samt Pin ab.

Zunächst riefen die Täter die Frau an und gaben sich als Polizisten aus. Ihre Geschichte: Man habe einen Einbrecher festgenommen, bei dem eine Liste gefunden wurde, auf der auch die Adresse der 87-Jährige stehen würde. Zur Sicherheit solle sie ihr Bargeld und die Bankkarte aushändigen, heißt es in einem Bericht der echten Polizei Salzgitter.

Zweiter Täter holt Geld und Karte ab

Dieser Aufforderung kam die gutgläubige Geschädigte nach und übergab das Geld am Freitagnachmittag an einen zweiten Mann. Er wird als 20-30 Jahre alt beschrieben, mit länglichem Gesicht, zirka 160-170 Zentimeter groß. Bekleidet sei er mit einer roten Mütze/Baseballkappe mit Aufschrift, einem blauen Hemd mit Schriftzug und einer blauen oder grauen Hose gewesen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals: Seien sie gegenüber unbekannten Personen, besonders am Telefon, argwöhnisch und lassen niemanden in ihre Wohnung oder übergeben gar Gegenstände.

Die Polizei werde niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder sonstigen Vermögenswerten verlangen. Hinweise nimmt die Dienststelle Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 entgegen.