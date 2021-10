Auf Navi verlassen: Mann landet mit dem Auto in der Elbe

Weil er sich auf sein Navi verlassen hat, ist ein Mann mit seinem Auto in Bleckede im Landkreis Lüneburg in die Elbe gefahren. Am Anleger für die Fähre landete der Fahrer mit seinem Auto am Freitagabend im Wasser, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Der Mann habe unverletzt mit nassen Füßen aussteigen können.

Die Feuerwehr musste das Auto aus der Elbe ziehen, weshalb die Fähre vorübergehend nicht anlegen konnte. Der Mann erklärte, er sei den Anweisungen seines Navis gefolgt. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Auto am Fähranleger wegen Anweisungen des Navis bereits im Februar 2016 in die Elbe gefahren.

Schwerer Autounfall in Cloppenburg - mehrere Schwerverletzte

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Barßel im Landkreis Cloppenburg ist ein 58 Jahre alter Mann in seinem Auto eingeklemmt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurde ein 71-Jähriger bei dem Unfall am Freitagmittag schwer verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zunächst sei der 58-Jährige mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 62 Jahre alten Fahrers kollidiert. Die beiden Wagen seien anschließend über die Straße geschleudert worden.

Der Unfallverursacher landete mit seinem Wagen im Graben, während das Auto des 62-Jährigen gegen einen weiteren Pkw einer 51 Jahre alten Fahrerin prallte. Die Fahrerin wurde leicht und ihr 75 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt.

Auto überschlägt sich in Belm

Eine 28 Jahre alte Frau hat sich in Belm im Landkreis Osnabrück mit ihrem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die Fahrerin kam am Freitagabend in einer Linkskurve von der Straße ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie überschlug sich den Angaben zufolge mit dem Auto mehrfach, bis der Wagen auf dem Dach zum Stehen kam.

Es bestehe der Verdacht, dass die 28-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

dpa