Sahne auf der Autobahn nach Unfall zweier Sattelzüge

Nach einem Unfall zweier Lastwagen sind 1000 bis 2000 Liter Sahne auf die Autobahn 1 nahe Wildeshausen geflossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 30-jähriger Sattelzugfahrer am Donnerstagabend nahe der Anschlussstelle Wildeshausen-West ein Stauende übersehen. Er fuhr auf den Tanklastwagen eines 35-Jährigen auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde der Auflieger des Tanklastwagens so stark beschädigt, dass die darin geladene Sahne auf die Straße floss.

Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde stark beschädigt, hier liefen Betriebsstoffe aus. Nachdem der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden war, musste die Autobahn in Richtung Osnabrück für Reinigungsarbeiten bis zum frühen Freitag gesperrt werden.

Polizei lässt Gesicht von unbekanntem Toten rekonstruieren

Sieben Monate nach dem Fund einer verwesten Leiche bei Freden (Landkreis Hildesheim) ist die Identität des Toten weiter unklar. Eine Gesichtsrekonstruktion soll Hinweise auf die Identität des etwa 1,70 Meter großen Mannes mit dunklen Haaren geben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilten. Das Gesicht in Form von 3D-Modellen wurde an der Hochschule Mittweida (Sachsen) rekonstruiert – es soll sich zu circa 60 Prozent dem Aussehen des unbekannten Toten annähern.

Hinweise auf ein Fremdverschulden hatten die Beamten zunächst nicht. Bisher hätten weder ein DNA-Abgleich noch die Veröffentlichung von Details zur Kleidung eine Spur ergeben. Der Mann war mittleren Alters, stark kurzsichtiger Brillenträger und möglicherweise Raucher. Die Leiche hatte ein Wanderer Anfang März in einem Wald entdeckt.

Bahnfahrer mit gestohlenem jüdischen Gedenkstein gefasst

Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof Göttingen einen Mann mit einem gestohlenen jüdischen Gedenkstein gefasst. Eigentlich waren die Beamten vom Zugpersonal alarmiert worden, weil der 65-Jährige am Donnerstagabend ohne Ticket von Kassel nach Göttingen gefahren war. Bei seiner Kontrolle fanden sie dann den quadratischen Stein mit der beschrifteten Messingtafel.

Der Mann habe angegeben, dass er ihn in Kassel ausgegraben habe, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Gründe dafür nannte er nicht. Der Verein Stolpersteine in Kassel hatte der Polizei zufolge das Fehlen noch nicht bemerkt. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Der Kölner Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus, indem er kleine Messingtafeln mit ihren Namen vor ihren letzten Wohnorten ins Pflaster einlässt. Bis heute hat er nach eigenen Angaben bundesweit in 1265 Kommunen und in 21 europäischen Ländern Stolpersteine verlegt.

Täter sprengen Geldautomaten in Stade

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Stade gesprengt. Mit wie viel Geld die Täter am frühen Freitagmorgen flüchten konnten, ist noch nicht klar, wie die Polizei mitteilte. An dem Automaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Ein Alarm wurde gegen 4.30 Uhr ausgelöst. Zeitgleich meldeten Zeugen eine Explosion. Die Fahndung nach einem dunklen Auto sei zunächst ohne Erfolg verlaufen. Später hätten die Ermittler Hinweise erreicht auf einen Wagen mit EL-Kennzeichen für Emsland, mit dem die Täter über die A26 bis zur Anschlussstelle Jork und dann über die B73 in Richtung Buxtehude geflüchtet sein könnten.

Traktorfahrer stirbt bei Zusammenprall im Landkreis Celle

Ein 61 Jahre alter Traktorfahrer ist bei einem Unfall nahe Bergen im Landkreis Celle gestorben. Der Mann sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Traktor war am Freitag auf der Kreisstraße 12 zwischen Nindorf und Hagen mit dem entgegenkommenden Wagen einer 22 Jahre alten Fahrerin zusammengeprallt. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt, wie schwer ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin am frühen Morgen aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Nach dem Zusammenstoß habe sich der Traktor überschlagen und Feuer gefangen.

Auto durchbricht Geländer und landet im Graben

Ein 20-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in Hage (Landkreis Aurich) mit seinem Wagen in einen Graben gerutscht und schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte das Auto zuvor das Geländer einer Brücke durchbrochen. Um den 20-Jährigen zu befreien, trennte die Feuerwehr das Dach des Autos ab. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde aus dem Graben geborgen und abgeschleppt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Hagermarscher Straße fast zwei Stunden gesperrt.