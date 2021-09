Abfertigungs-Probleme: Lange Wartezeiten am Flughafen Hannover

Angesichts der massiven Abfertigungsprobleme am Flughafen Hannover kommt Kritik von den Unternehmensverbänden Niedersachsen (UVN). „Niedersachsens Unternehmen machen ihre Geschäfte in ganz Deutschland und international“, sagte UVN-Chef Volker Müller in einem von der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ veröffentlichten Rundschreiben an die Mitgliedsbetriebe. „Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Infrastruktur funktioniert, sonst kommt die Wirtschaft nach der Krise nicht mehr in Gang.“

Passagiere müssen sich bis November auf längere Wartezeiten einstellen

Weil der von der Bundespolizei für die Abfertigungs-Kontrollen beauftragte Dienstleister massive Personalprobleme hat, kommt es derzeit zu großen Wartezeiten, bevor der Sicherheitsbereich von den Fluggästen betreten werden kann. Wegen der langen Wartezeiten hätten bereits mehrere Manager ihre Flüge verpasst, klagte Müller.

Die Lösung der Abfertigungsprobleme am Flughafen könnte sich noch bis November hinziehen, sagte ein Airport-Sprecher der Zeitung.

dpa