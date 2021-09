Mann übersah Ehefrau beim Ausparken – Frau starb

Bremen. Ein Niedersachse soll in Ostwestfalen zwei Menschen getötet, ein Vater in Hildesheim sein Baby zu Tode geschüttelt haben – der Polizei-Überblick.

Ein 83-jähriger Autofahrer hat beim Rückwärtsfahren seine Ehefrau in Bremen umgefahren und dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Mann den Wagen am Montagvormittag rückwärts aus der Garage. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte er dabei nicht, dass seine 81-jährige Frau hinter dem Auto entlang ging. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb am Abend. Die Ermittlungen dauerten an.

Attacke mit dem Auto? – Mann nach Campingplatz-Streit in Haft

Nach einem Streit auf einem Campingplatz in Emsbüren (Landkreis Emsland) sitzt ein 33-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er soll einen Mitarbeiter des Campingplatzes mit seinem Geländewagen gezielt angefahren und danach überrollt haben, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mit. Der 43-Jährige erlitt bei der mutmaßlichen Attacke in der Nacht zu Freitag diverse Knochenbrüche und ist den Ermittlern zufolge immer noch in einem kritischen Zustand.

Vorausgegangen war demnach eine Auseinandersetzung zwischen der Gruppe des 33-Jährigen und mehreren Mitarbeitern der Anlage, bei dem ein Messer und mindestens eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen sein soll. Der 43-Jährige hatte den bisherigen Erkenntnissen zufolge versucht, die Gruppe am Verlassen des Platzes zu hindern. Der Verdächtige war betrunken und wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Er hatte selbst eine Schussverletzung in der Brust, die medizinisch versorgt wurde. Wer diesen Schuss abgab, sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

Obduktion klärt Identität von in Maisfeld gefundener toter Frau

Bei der mutmaßlich getöteten Frau, die in einem Northeimer Maisfeld gefunden wurde, handelt es sich um eine 64-Jährige aus Northeim. Das habe eine Obduktion am Montag ergeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen am Dienstag. Die frisch gegründete Mordkommission „Graben“ ermittele nun in dem Fall.

Die Frau war am Samstag tot in einem Northeimer Maisfeld nahe der örtlichen Kläranlage entdeckt worden. Daraufhin hatte ein Großaufgebot der Polizei die Umgebung durchsucht, auch ein Helikopter war dabei. Aufgrund des Fundortes und weiterer Umstände sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, hieß es am Sonntag. Weitere Angaben zu den laufenden Ermittlungen lagen zunächst nicht vor.

Niedersachse soll zwei Menschen in Ostwestfalen getötet haben

Rund dreieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 51-Jährigen Frau und ihres Bruders (48) in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage gegen einen 52-Jährigen aus Diepenau erhoben. Der Sprecher des Landgerichts Bielefeld bestätigte am Dienstag den Eingang. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ berichtet. Nach Informationen der Zeitung lautet die Anklage auf zweifachen Mord.

Die Ermittler gehen demnach von Streit um Geld nach einer möglichen Scheidung aus. Der angeschuldigte 52-jährige Ehemann der Getöteten soll seine Frau und deren Bruder im Juni 2021 mit Schüssen niedergestreckt haben. Über die Zulassung der Anklage muss das Landgericht Bielefeld entscheiden. Der 52-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er war rund sechs Stunden nach der Tat und einem Großeinsatz der Polizei rund 13 Kilometer entfernt vom Tatort an seinem Wohnort in Niedersachsen festgenommen worden.

Prozess: Vater soll Baby zu Tode geschüttelt haben

Weil er seinen knapp zwei Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt haben soll, muss sich ein 33-Jähriger ab November vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der Mann sei wegen Totschlags angeklagt, sagte eine Sprecherin der Hildesheimer Staatsanwaltschaft am Dienstag. Über die Anklage hatte zuvor die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Der Sprecherin zufolge bestreitet der Vater den Tatvorwurf. Nach seiner Aussage verschluckte sich das Baby am 25. März dieses Jahres beim Milchtrinken. Laut Anklage wählte er selbst den Notruf und meldete, dass sein Kind blau angelaufen sei. Der Säugling starb trotz mehrerer Operationen vier Tage nach der mutmaßlichen Tat. Der Mann sitzt seit dem 1. April in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn soll am 5. November starten.

