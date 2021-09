Braunschweiger tritt auf den Kopf seines Opfers ein

Braunschweig. Völlig unerwartet griff der 22-Jährige in einen Streit ein und misshandelte einen 19-Jährigen. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es auf der Wallstraße in Braunschweig zu einem Streit zwischen zwei Frauen. Als einer der Begleiter der Frauen sich schlichtend zwischen sie stellte, geriet er in Streit mit einem weiteren Begleiter. Es erschien ein völlig unbeteiligter Mann und schlug den 19-Jährigen zu Boden.

Am Boden liegend wurde er von dem Mann gegen den Kopf getreten. Dadurch erlitt das Opfer starke Kopfverletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt ins Klinikum gebracht.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden. Es handelte sich um einen 22-jährigen Braunschweiger. Er wurde vorläufig festgenommen. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig soll der 22-Jährige im Verlauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Red