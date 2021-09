Saunalandschaft im Badeland Wolfsburg öffnet wieder

Wolfsburg. Der Einlass ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich. Auch in der Badelandschaft wird ab 1. Oktober die 2G-Regelung eingeführt.

Der Einlass in die Saunalandschaft ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich. (Symbolfoto)

Die Saunalandschaft im Badeland in Wolfsburg öffnet am Freitag, 1. Oktober, um 10 Uhr die Türen. Passend zum bevorstehenden Herbstwetter lässt sich ab Oktober in Wolfsburg die Fünf-Sterne-Premiumsaunaanlage wieder nutzen, wie die Stadt mitteilt.

Der Einlass in die Saunalandschaft ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich

Wegen der noch andauernden Coronavirus-Pandemie müssen allerdings spezielle Hygiene- und Einlassregeln beachtet werden. Der Einlass in die Saunalandschaft ist nur mit einem 2G-Nachweis möglich. Der Status „vollständig geimpft“ wird durch ein digitales Impfzertifikat oder den Impfpass nachgewiesen, der Status „genesen“ durch eine Genesenenbescheinigung. Ausnahmen durch eine Testung sind möglich, beispielsweise für Schwangere oder Personen, bei denen eine Impfung aus belegbaren Gründen nicht möglich ist.

Mit der Umsetzung der 2G-Regelung entfallen Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht. Im Saunarestaurant muss daher keine Maske getragen werden, und Aufgüsse können ohne Abstand stattfinden. Um zu verhindern, dass sich lange Schlangen an den Kassen bilden, müssen Tickets vor dem geplanten Besuch online gekauft werden. Dabei werden auch die Kontaktdaten der Gäste abgefragt, um diese im Zweifelsfall zur Kontaktverfolgung von Corona-Fällen an das Gesundheitsamt weitergeben zu können. Für den Saunaaufenthalt stehen Drei-Stunden-Tickets oder Tagestickets zur Auswahl. Eine Verlängerung der Aufenthaltszeit ist nicht möglich.

Die Wintersaisonkarte wird auch in dieser Saison in veränderter Form angeboten

Um den Zugang zu den Onlinetickets für alle Gäste zu erleichtern, findet im ALPA-Shop ein dauerhafter Verkauf der Tickets statt. Täglich können dort Tickets in der Zeit von 9 bis 18 Uhr erworben werden. Die Wintersaison wurde mit dem 15. September im Badeland Wolfsburg eingeläutet, und die Öffnungszeiten haben sich wie folgt verändert: Montag bis Freitag öffnet die Badelandschaft bereits um 6 Uhr. In der Zeit von 6 bis 8 Uhr ist dann der Sportbereich für Frühschwimmer geöffnet (50-Meter-Becken, Nichtschwimmerbecken und Sprungbecken).

Die Wintersaisonkarte wird auch in dieser Saison in veränderter Form angeboten, nämlich als Saisonkarte 30 Tage. Ab der ersten Nutzung gilt die Karte für 30 Tage mit einer täglichen Aufenthaltsdauer von 90 Minuten. Für Erwachsene kostet die Saisonkarte 30 Tage 37,50 Euro. Für Kinder (unter 18 Jahre) liegt der Preis bei 21,25 Euro.

Auch in der Badelandschaft wird ab 1. Oktober die 2G-Regelung eingeführt

Öffnungszeiten: Saunalandschaft „Die Oase“ täglich von 10 bis 20 Uhr; Saunarestaurant täglich von 11 bis 19.30 Uhr (warme Küche täglich von 12 bis 19 Uhr); Ticketverkauf: Bis vier Tage im Voraus unter https://shop.badeland-wolfsburg.de/de/

Darüber hinaus wird auch in der Badelandschaft ab 1. Oktober die 2G-Regelung eingeführt. Bisher galt hier die 3G-Regel für alle ab sechs Jahren (Schüler mit Schülerausweis ausgenommen). Um die Gesundheit aller Gäste zu schützen, werden mit Monatsbeginn auch in die Badelandschaft, analog zur Saunalandschaft, nur geimpfte und genesene Gäste eingelassen, heißt es seitens der Stadt.

Ausgenommen sind davon sind neben Schwangeren und Personen, bei denen eine Impfung aus belegbaren Gründen nicht möglich ist, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahre. Letztere werden regelmäßig im Schulbetrieb getestet und werden erst seit Kurzem von der Impfkampagne erreicht. Trotzdem empfehle es sich, Kinder und Jugendliche vor dem Besuch des Badelands durch einen Selbsttest zu schützen.

red