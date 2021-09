Lebenstedt: Diebstahl in Büro - Schirm brennt auf Parkplatz

Lebenstedt. Täter sind in ein Büroraum in Lebenstedt eingebrochen. Und auf einem Parkplatz hat ein Unbekannter einen Schirm angezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

In Lebenstedt wurde in ein Büro eingebrochen. Die Polizei wurde außerdem zu einem Brand auf einem Parkplatz gerufen. (Symbolbild)

Unbekannte Täter sind am Sonntag 19. September, zwischen 11 und 19 Uhr in einen Büroraum an der Peiner Straße in Lebenstedt eingebrochen. Das teilt Polizeisprecher Matthias Pintak in einer Pressemitteilung mit.

Die Täter haben laut der Polizei elektronische Geräte entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

Sonnenschirm brennt auf Parkplatz in Lebenstedt

Zu einem Brand eines Sonnenschirms soll es am Sonntag gegen 21.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Ludwig-Erhard-Straße in Lebenstedt gekommen sein, wie der Polizeisprecher Matthias Pintak berichtet. Laut ihm wurde ein in der Nähe befindliches Isolierglaselement beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt mindestens 1.800 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen zum Brand und zum Diebstahl und nimmt Hinweise per Telefon unter der Nummer (05341) 18970 entgegen.

red