Betrunkener fährt bei Oldenburg in Gleise – Zugstrecke gesperrt

Oldenburg. In Lüneburg kämpften Feuerwehren gegen Starkregen, ein Betrunkener behinderte den Zugverkehr in Oldenburg. Die Polizeieinsätze aus Niedersachsen.

Ein alkoholisierter Mann ist mit seinem Auto am Freitagabend, 10. September, in Oldenburg in ein Gleisbett gefahren. Die Bahnstrecke, auf der Züge von Oldenburg nach Osnabrück verkehren, sei sofort gesperrt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,45 Promille.

Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Das Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Zugverkehr wurde nach Abschluss aller Polizeimaßnahmen wieder freigegeben. Das Gleisbett sei nicht beschädigt worden

53-Jähriger bei Verkehrsunfall im Kreis Osnabrück getötet

Ein 53-jähriger Mann ist am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 68 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er kam aus noch ungeklärter Ursache auf der Strecke von Osnabrück nach Norden kurz vor der Abfahrt Bramsche mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und wurde unter einer Leitplanke eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben. Ein anderes Fahrzeug war nicht an dem Unfall beteiligt. Es gab umfangreiche Bergungsarbeiten und eine Sperrung.

Starkregen überflutet Straßen und Keller – Feuerwehr im Großeinsatz

Starkregen hat im ostfriesischen Südbrookmerland zu zahlreichen Überschwemmungen geführt. Durch heftige Regenfälle waren am Freitagabend viele Straßen, Keller und Grundstücke geflutet worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Deren Helfer waren teils viele Stunden im Dauereinsatz. Das Wasser stand demnach in einigen Häusern bis zu 40 Zentimeter hoch. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäude ist jedoch wegen der Wasserschäden bis auf weiteres unbewohnbar.

Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten, das Wasser abzupumpen. Vereinzelt wurden Häuser mit Hilfe von Sandsäcken gegen die Wassermassen des Starkregens geschützt. Dabei bekamen die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben Unterstützung von ansässigen Landwirten. Zur Entwässerung von Straßen und Grundstücken wurden auch Güllewagen angefordert, die durch die enorme Saugkraft mehrere Tausend Liter Wasser aufnehmen können.

Auch in Lüneburg gab es wegen Starkregens in der Nacht zu Samstag mehr als 70 Einsätze der Feuerwehr. Wegen der Sonderlage wurde eine Kommunale Einsatzleitung einberufen und am Freitag um 20.30 Uhr bereits der Stadtalarm ausgelöst, der alle Kräfte in Lüneburg alarmierte. Die heftigen Niederschläge hatten in der Region südlich von Hamburg am Abend zu Wasserschäden im gesamten Landkreis geführt, wie die Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der hohen Zahl der Einsätze wurden die Helfer von Kräften aus den Nachbargemeinden unterstützt. Insgesamt waren rund 200 Feuerwehrleute beteiligt.

Drohende Felsabstürze: Bundesstraße 83 bleibt gesperrt

Die Freigabe der Bundesstraße 83 im Kreis Holzminden verzögert sich. Die wegen drohender Felstabstürze gesperrte Straße bei Pegestorf soll Mitte des Jahres 2022 wieder befahrbar sein, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Ursprünglich war die Wiedereröffnung für das Frühjahr geplant worden. Im Anschluss an die Arbeiten an der Felswand soll noch die Fahrbahndecke erneuert werden.

Die Arbeiten am Hang im Bereich Steinmühle südlich der Stadt Pegestorf lägen im Zeitplan, sagte Markus Brockmann von der Landesbehörde. „Es befinden sich nun praktisch alle Maßnahmen in der Umsetzung.“ Hilfreich sei, dass nun doch keine Hubschrauber für die Arbeiten benötigt würden. Davon ging die Baufirma zunächst aus, da einige Stellen der instabilen Felswand über 70 Meter hoch reichen. Ein Test habe aber gezeigt, dass diese Punkte auch mit einem Kran zu erreichen seien. Zwischen dem gesperrten B 83-Teilstück und den Orten Brevörde im Süden sowie Bodenwerder im Norden sei die Sanierung des Fahrbahndecke bereits abgeschlossen oder anberaumt, sagte Brockmann.

