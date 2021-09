Groß Schwülper. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Dienstagmittag zum Küchenbrand in der Straße Okerhang aus. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer.

Brand am Okerhang in Groß Schwülper: Eine Person verletzt

Bei einem Küchenbrand in Groß Schwülper ist am Dienstagmittag eine Person verletzt worden. Wie Peter Chlebik, Brandmeister der Samtgemeinde Papenteich, mitteilte, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst um 11.53 Uhr zu einem Einsatz in der Straße Okerhang alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brand in der Küche ausgebrochen war.

Die Brandursache ist noch unklar

Mit mehreren Atemschutztrupps wurde der Brandherd schnell lokalisiert und gelöscht. Der Anwohner selbst hatte das Haus bereits selbstständig verlassen können. Laut Angaben der Polizei kann derzeit noch keine Brandursache ermittelt werden.

Im Einsatz waren die Ortswehren Groß Schwülper, Lagesbüttel, Meine und Rothemühle/Walle mit dem Rettungsdienst aus dem Kreis Gifhorn.