Autofahrer überfährt Hund bei Rennau und flüchtet

Rennau. Das Tier war seiner Halterin kurz zuvor samt Leine entwischt. Der Jagdhund stirbt noch an der Unfallstelle.

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund auf der Landesstraße 294 nahe Rennau angefahren wurde. Der Fahrer flüchtete, der Hund starb an der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Hund getötet wurde. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der L 294. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Eine Hundehalterin war am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr mit ihrem Jagdhund, einem Deutsch-Drahthaar, unterwegs. Als der Hund einen Hasen ausmachte und die Fährte aufnahm konnte die Hundehalterin den an einer Schleppleine geführten Hund nicht halten, da wegen der Morgenfeuchte die Leine derart rutschig war, dass sie ihr aus den Händen glitt.

Der Hund starb an der Unfallstelle nahe Rennau

Der Hund rannte davon und wenig später im Bereich der Landesstraße 294, in unmittelbarer Nähe der Einmündung zur Kreisstraße 50, über die Fahrbahn. Hier wurde er von einem unbekannten Fahrzeugführer erfasst, der mit seinem Fahrzeug auf der L 294 von aus Rottorf in Richtung K 50 unterwegs war.

Der Hund wurde bei der Kollision mit dem Fahrzeug so schwer verletzt, dass er wenig später an der Unfallstelle verstarb. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Ein auf dem Nachhauseweg befindlicher Verkehrsteilnehmer fand den verletzten Hund und meldete den Sachverhalt an die Polizei.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Hundehalterin konnte später von der Polizei ermittelt werden und wurde über das traurige Ereignis informiert. Sie holte später ihren am Fahrbahnrand abgelegten Hund ab.

Die Polizei hofft darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer etwas beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Grasleben oder die Rufnummer (05351)521-0.

red