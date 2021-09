Auch Harald Rau, Professor für Kommunikationsmanagement an der Ostfalia, nimmt an der Diskussion teil. Der parteilose OB-Kandidat aus Salzgitter, der von SPD und Grünen unterstützt wird, hatte am Sonntag bei einer ähnlichen Veranstaltung von „studio kult TV“ mit dem zugeschalteten Peter-Thomas Disselhoff (parteilos) diskutiert, der von der AfD unterstützt wird.