Großeinsatz an der TU Braunschweig: Lösungsmittel ausgetreten

Eine chemische Flüssigkeit ist in einem Labor der TU Braunschweig ausgelaufen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Feuerwehr in Braunschweig

Ein Lösungsmittel ist am Montag gegen 11 Uhr in einem Labor der TU Braunschweig ausgetreten und hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der chemische Stoff war während eines Versuches durch Überdruck aus einem 18-Liter-Fass ausgetreten und auf den Laborboden getropft.

Die Feuerwehr rückte mit dem Gefahrstoffzug und dem ABC-Dienst an und evakuierte das Gebäude im Hagenring. Daraufhin neutralisierten die Einsatzkräfte – bekleidet in speziellen Schutzanzügen – die chemische Substanz und nahmen sie auf.

TU-Gebäude inzwischen wieder freigegeben

Vor dem Gebäude wurde eine Dekontaminationsstelle eingerichtet, in der sämtliche Ausrüstungsgegenstände gereinigt wurden. Nachdem die Messwerte die zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte deutlich unterschritten hatten, wurde der betroffene Bereich an die TU übergeben, so dass die Arbeit wiederaufgenommen werden konnte.

Laut TU Braunschweig und Feuerwehr lief der Einsatz wie nach Alarmplan vorgesehen. Zwei Mitarbeitende, die vorsorglich in einer Augenklinik untersucht wurden, sind bereits wieder zu Hause. Das Gebäude ist inzwischen wieder freigegeben. Eine Gefahr für die Braunschweiger Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

