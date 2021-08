Am Heidbergsee gibt es hin und wieder Ärger wegen Lärm und Müll. In Stöckheim wächst das Baugebiet. Am Südsee soll eine durchgehende asphaltierte Inlinerstrecke entstehen. Das Heidbergbad hat eine neue 25-Meter-Halle samt Kinderbecken und Hubbodenbecken.