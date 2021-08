Bahnstreik: Zugverkehr in der Region weiter beeinträchtigt

Hannover. Reisende in Niedersachsen müssen sich auch am Donnerstag auf Zugausfälle einstellen. Ein Ersatzfahrplan gilt noch bis Freitag.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat auch am Donnerstag für viele Verspätungen und Ausfälle im Schienenverkehr in Niedersachsen und Bremen gesorgt. Es gelte am zweiten Streiktag erneut ein spezieller Ersatzfahrplan, sagte eine Sprecherin der Bahn AG. Ziel sei es, damit zumindest rund 25 Prozent des Fernverkehrs und etwa 40 Prozent des Nahverkehrs aufrechtzuerhalten.

Regional könne es zu großen Unterschieden kommen. „Alles, was wir einsetzen können, wird auch eingesetzt“, so die Bahnsprecherin. Der Betrieb sei am Donnerstag stabil angelaufen. Reisende müssten trotzdem den ganzen Tag mit starken Einschränkungen rechnen. Viele Züge fielen aus oder waren voller als sonst. Coronabedingt rief das Unternehmen die Fahrgäste auf, sich trotzdem so gut wie es geht in den Zügen zu verteilen.

Verspätungen und Ausfälle im Nah- und Fernverkehr

Die Züge der RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt) und der RB 46 (Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz)) fuhren beispielsweise nur im Zweistundentakt. Auch im Verkehr der S-Bahn gab es Einschränkungen. So fielen unter anderem die S3 zwischen Hannover und Hildesheim und die S7 zwischen Celle und Hannover aus.

An den Bahnhöfen blieb die Lage nach Angaben der Bahn relativ entspannt. Viele Reisende seien über die Lage informiert und hatten ihre Fahrten verschoben. Auf manchen Strecken wurden längere Züge eingesetzt.

So waren die Einschränkungen am Mittwoch in unserer Region

Bahnstreik in Wolfsburg spürbar

Am Wolfsburger Hauptbahnhof waren am Mittwoch die Auswirkungen des Streiks zu spüren. Einige Fahrgäste ärgerten sich, Chaos herrschte dort allerdings nicht. Laut einem Mitarbeiter im DB-Reisezentrum fiel jeder zweite ICE in Wolfsburg aus, zudem sämtliche Intercity-Verbindungen. Fahrgäste hatten sich im Vorfeld aber bereits informiert und Ausweichverbindungen organisiert. Die Enno-Verbindungen waren vom Streik der GDL allerdings nicht betroffen. Die Nahverkehrszüge zwischen dem Wolfsburger Hauptbahnhof und Hildesheim sowie Hannover fuhren.

Wenige Zugausfälle in Braunschweig und Peine

Am Braunschweiger Hauptbahnhof hingegen fielen am Mittwoch nur wenige Züge aus. Es gab kaum wartende Reisende oder lange Schlangen vor den Informationsschaltern. Auch in Peine war der Streik kaum zu spüren. Der private Regionalverkehr der Westfalenbahn lief in der Stadt und an den Haltepunkten im Kreisgebiet ungestört. Einzig die wenigen Fernzüge, die üblicherweise am Bahnhof Peine halten, fielen aus.

Zugverspätungen und Ausfälle in Helmstedt und Salzgitter

Etwas komplizierter gestaltete sich das Bild am Mittwoch in Helmstedt. Wer von dort morgens per Bahn nach Braunschweig pendeln wollte, brauchte Geduld und Zeit – oder eben doch ein Auto. Das Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs war nur über Umwege möglich: entweder per Bus nach Wolfsburg und von dort aus per Erixx-Bahn nach Braunschweig, oder ab Königslutter/Bornum per Regionalbus über die Dörfer Abbenrode, Destedt, Cremlingen, Klein Schöppenstedt. Zeitverlust: locker zwei Stunden.

Auch rund um Salzgitter kam es zu Verzögerungen. Die Bahn hatte Bus-Ersatzverkehr in Lebenstedt eingerichtet und in Salzgitter-Bad einen Zweistundentakt. Am Bahnhof in Salzgitter-Bad warteten am Mittwoch manche vergeblich auf ihre Verbindung. Es gab Verärgerung und Enttäuschung, aber auch Verständnis seitens der Fahrgäste.

Lokführergewerkschaft ist mit Streik zufrieden

Für die GDL ist der Streik ein deutliches Zeichen. „Wir haben schon oft gestreikt, aber so viele ausgefallene Züge hatten wir noch nie“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Durch die hohe Beteiligung merke man die große Unzufriedenheit der Mitglieder. Dass unzählige Fahrgäste darunter leiden, tue ihm leid.

Der bundesweite Streik soll nach 48 Stunden in der Nacht auf Freitag enden. Ab 02 Uhr soll dann wieder der normale Fahrplan gelten. Bis sich der Nah- und Fernverkehr aber wieder normalisiere, wird es nach Angaben der Bahn noch einige Zeit dauern. „Das wird sich natürlich noch in den Freitag mit hineinziehen. Aber wir sind guter Dinge, dass der Fahrplan so schnell wie möglich wieder normal läuft“, so die Sprecherin. Andere Bahnunternehmen waren durch den Streik nicht direkt betroffen. Doch auch dort kann es zu Beeinträchtigungen kommen. Der Güterverkehr war seit Dienstagabend eingeschränkt.

Fahrgastverband übt Kritik am GDL-Streik

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen und Bremen kritisierte den Arbeitskampf als unpassend: „Die GDL hat natürlich das Recht zu streiken. Nichtsdestotrotz ist das jetzt wegen Corona sehr ärgerlich - wir sind in einer Situation, in der die Leute gerade wieder zur Bahn zurückkehren. Gibt es keine anderen Wege, sich zu einigen?“ Kunden wurden aufgerufen, ihre Rechte auf Entschädigung oder Rückerstattung zu nutzen. Besonders in ländlichen Gebieten, in denen das Angebot ohnehin ausgedünnt worden sei, hätten sie durch den Bahnstreik Probleme. „Insgesamt ist die Stimmung alles andere als gut.“

Die GDL-Mitglieder streiken offiziell für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.

dpa