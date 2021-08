Oldenburg: Betrunkener verfährt sich und bittet Polizei um Hilfe

Harpstedt. Der betrunkene Fahrer hielt auf einer Raststätte vor dem Streifenwagen an, stieg aus und erkundigte sich nach dem Weg. Er hatte 2,61 Promille.

Ein stark betrunkener Autofahrer hat sich auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt (Landkreis Oldenburg) verfahren und die Polizei nach dem richtigen Weg gefragt. Die Beamten hatten an einer Raststätte gerade einen anderen Wagen für eine Verkehrskontrolle angehalten, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Sonntag. Plötzlich hielt der betrunkene Fahrer vor dem Streifenwagen an, stieg aus und erkundigte sich nach dem Weg.

Fahrer fragt Polizei nach dem Weg – mit 2,61 Promille

Den Polizisten fiel sofort der Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest am Samstagabend ergab einen Wert von 2,61 Promille. Zusätzlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

dpa