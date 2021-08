In vielen europäischen Ländern steigen die Infektionszahlen erneut in die Höhe. Davon wurden einige zu Hochinzidenzgebieten erklärt. Auch Deutschland bereitet sich auf die nächste Corona-Welle vor.

Corona in Niedersachsen Delta-Variante landesweit in 97,6 Prozent der untersuchten Proben

In Niedersachsen bestimmt inzwischen die Delta-Variante fast ausschließlich das Corona-Infektionsgeschehen. In 97,6 Prozent der im Landesgesundheitsamt näher untersuchten Proben sei die zuerst in Indien entdeckte Mutante festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Auch bundesweit hat sie die anderen Corona-Varianten beinahe komplett verdrängt. Delta gilt als besonders ansteckend. Kommunale Gesundheitsämter verhängen deshalb in diesen Fällen oft strengere Quarantäne-Auflagen.

Inzidenz in Niedersachsen bei 17,2

Landesweit lag die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz am Freitag bei 17,2 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten innerhalb einer Woche sich neu mit dem Coronavirus an. 18 an Covid-19 erkrankte Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt. Das Infektionsgeschehen in Niedersachsen sei derzeit als „milde“ einzustufen, sagte die Sprecherin.

Lesen Sie auch:

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell in Niedersachsen geltenden Coronaregeln: Neue Verordnung: Niedersachsen lockert Corona-Regeln weiter . Diese Verordnung ist weiterhin gültig, allerdings hat das Land kleine Anpassungen vorgenomen, die ab Freitag, 16. Juli in Kraft treten. Was ab dann zusätzlich verschärft oder erleichtert wurde, lesen Sie hier: Corona-Regeln ändern sich in Niedersachsen ab Freitag

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa