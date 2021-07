Vier zum Teil schwer Verletzte bei Motorradunfall im Harz

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Freitagabend im Harz auf der Bundesstraße 242 bei Braunlage ereignet. Wie die Freiwillige Feuerwehr Braunlage mitteilt, geschah der Unfall bei Braunlage-Süd in Richtung Sorge/Tanne. Am Unfall beteiligt waren vier Motorradfahrer mit ihren Maschinen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar: Als die Rettungskräfte eintrafen, lagen zwei Motorräder im Straßengraben und zwei am Straßenrand. Ersthelfer kümmerten sich um einen der verletzten Motorradfahrer.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Rettungshubschrauber Christoph 44 brachte eine schwer verletzte Motorradfahrerin ins Krankenhaus. Die anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Die Bundesstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.

red