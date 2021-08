Weltkatzentag am 8. August: Das sind die Stubentiger der Region

Niedliche Videos, lustige Memes, putzige Missgeschicke oder einfach liebenswerte Fotos: Inhalte mit Katzen überfluten das Internet und erfreuen sich großer Beliebtheit. Stichwort Cat Content. Laut Wissenschaftlern der Indiana University in den USA soll er sogar glücklich machen. Das besagt zumindest eine Studie, an der fast 7000 Menschen teilnahmen. Der 8. August bietet nun Anlass, die beliebten Haustiere für die Massen an hervorgerufenen Glückshormonen noch einmal gebührend zu feiern – am Weltkatzentag.

Viele Leserinnen und Leser sind dem Aufruf gefolgt, uns Bilder ihrer Lieblinge zu schicken. Hier finden Sie nun Bildergalerien mit Fotos der Samtpfoten – viel Spaß beim Durchklicken!

Zum Weltkatzentag: Lustige Katzenvideos