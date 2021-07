Impfkampagne für Geflüchtete in NDS erfolgreich gestartet

Hannover. Die landesweite Kampagne in 16 Sprachen läuft erfolgreich, aber in einigen Kommunen gibt es noch Verbesserungsbedarf.

Eine allgemeine oder teilweise Corona-Impfpflicht wird in vielen Ländern als Strategie gegen die Pandemie diskutiert. In Deutschland überwiegt die Ablehnung einer solchen staatlich verfügten Maßnahme. Ein Überblick über den Stand in anderen Ländern.

Eine mehrsprachige Impfkampagne fördert aus Sicht des niedersächsischen Flüchtlingsrats die Impfbereitschaft unter Geflüchteten und Menschen ohne Deutsch-Kenntnisse in Niedersachsen. „Wir haben den Eindruck, die Quote der Impfwilligen ist seit der Kampagne angestiegen“, sagte der Geschäftsführer vom Flüchtlingsrat Niedersachsen, Kai Weber.

Seit knapp zwei Monaten klärt die Kampagne landesweit Geflüchtete über die Corona-Impfung auf. Bisher ist die Kampagne nach Angaben vom Flüchtlingsrat Niedersachsen „hervorragend angelaufen“. Ziel der Kampagne sei es, Geflüchtete und alle Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, mit grundlegenden Informationen zum Impfen zu versorgen. Mit der Kampagne könne man gegen Vorbehalte oder Verschwörungstheorien halten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterschiede zwischen den Kommunen

Jedoch würden sich im Beratungsangebot „krasse Unterschiede“ zwischen den Kommunen abzeichnen, da manche Kommunen auf persönliche Beratung ergänzend zu den Videos verzichten würden. So würden Informationen an Betroffenen vorbeigehen. „Es braucht auch persönliche Gespräche“, ergänzte Weber. Besonders gemeinschaftliche Unterkünfte würden für Infektionen mit dem Coronavirus Hotspots darstellen. Hier müsse man mit mobilen Impfteams impfen.

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen hat gemeinsam mit der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung sowie der niedersächsischen Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (SPD), die Aufklärungskampagne ins Leben gerufen. In insgesamt 16 Videos klären Ärztinnen und Ärzte in ihren Muttersprachen prägnant und einfach verständlich über das Impfen gegen Corona auf. Sie thematisieren Impfreaktionen und Nebenwirkungen und widerlegen besonders verbreitete Mythen.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Die Corona-Zahlen sinken in unserer Region und bundesweit. Deshalb gibt es eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen. Was ab Montag, 31. Mai, gilt, lesen Sie hier.. Diese Verordnung ist weiterhin gültig, allerdings hat das Land kleine Anpassungen vorgenomen, die ab Freitag, 16. Juli in Kraft treten. Was ab dann zusätzlich verschärft oder erleichtert wurde, lesen Sie hier: Corona-Regeln ändern sich in Niedersachsen ab Freitag

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

dpa