Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw im Harz

Thale. Der 25-Jährige war am Freitagnachmittag auf einer Landstraße in Thale verunglückt. Am Samstag starb ein weiterer Motorradfahrer in Nord-Niedersachsen.

Im Landkreis Harz ist ein 25 Jahre alter Mann am Lenker seines Motorrads mit einem Lastwagen zusammengestoßen und im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen prallten die Fahrzeuge am Freitagnachmittag auf einer Landstraße in Thale an einer Fahrbahnverengung frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Ursache des Unfalls ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der 39-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Nachdem der 25-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe liegendes Krankenhaus geflogen wurde, starb er dort noch am Abend an seinen Verletzungen.

21-Jähriger stirbt in Westerstede trotz mehrerer Ersthelfer

In Westerstede ist am frühen Samstagnachmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr er nach einem „ordnungsgemäßen Überholmanöver“ eingangs einer Linkskurve geradeaus, geriet in den angrenzenden Straßengraben und prallte gegen ein gemauertes Widerlager.

Obwohl sich den Angaben zufolge fünf Ersthelfer bemühten, den Gestürzten zu reanimieren, erlag dieser an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Nach Zeugenaussagen soll er nicht zu schnell gefahren sein. Wegen der Unfallaufnahme war die Alpenrosenstraße im Westersteder Stadtteil Linswege rund zwei Stunden gesperrt.

