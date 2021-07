Watenstedt. Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist im Industriegebiet Watenstedt in Salzgitter entdeckt worden. Sie soll am Montagabend gesprengt werden.

Ein Entschärfer im Bombenschutzanzug während einer Demonstration einer Übung. In Salzgitter ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll noch am Abend gesprengt werden.

Bombenfund in Salzgitter Bombe wird im Industriegebiet Watenstedt in Salzgitter gesprengt

Bombenalarm am Montag im Wirtschaftspark Watenstedt in Salzgitter: Eine Fünf-Zentner-Bombe der Amerikaner aus dem Zweiten Weltkrieg ist um 14.28 Uhr auf dem Grundstück des geplanten Verteilzentrums des Online-Versandhändlers Amazon am Carl-Zeiss-Weg in Salzgitter gefunden worden.

Bombe soll noch am Abend gesprengt werden

Experten von der Kampfmittelbergung haben die Bombe am Montagabend bereits geborgen. Sie soll gegen 20 Uhr gesprengt werden.

Vorsorglich werden wohl Wohngebiete im Radius von 1000 Metern durch die Feuerwehr evakuiert.

