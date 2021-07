Über 300 THW-Kräfte aus Niedersachsen helfen in NRW

Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks aus Niedersachsen rücken zu einem Einsatz aus. Über 300 Einsatzkräfte des THW aus Niedersachsen und Bremen sind am Donnerstag in die vom Hochwasser getroffenen Katastrophenregionen ausgerückt.

Über 300 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Niedersachsen und Bremen sind bereits in der vom Hochwasser getroffenen Katastrophenregion in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Sieben Trupps mit Pumpausrüstungen zum Kampf gegen Wasserschäden unterstützten die THW-Kräfte in NRW, teilte das Hilfswerk in Hannover mit. Auch aus Braunschweig sind drei Kräfte mit schwerem Räumgerät ausgerückt.

Unterstützung beim Abpumpen der Wassermassen

Sie übernähmen Pumparbeiten, um das Hochwasser zu bekämpfen und den Menschen vor Ort schnell zu helfen. „Hunderte unserer Helferinnen und Helfer aus dem Landesverband Bremen/Niedersachsen sind im Einsatz, um der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen schnell und unkompliziert zu helfen und um unsere Kameraden und Kameradinnen vor Ort zu unterstützen“, sagte THW-Einsatzleiter Michael Matrian.

Die Helfer der Fachgruppe Räumen aus Braunschweig werden sich in Hannover mit fünf weiteren Fachgruppen zu einem Fachzug Räumen zusammenschließen und dann als geschlossener Verband in den Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen weiterfahren. „Ich rechne damit, das die Kräfte mindestens dieses Wochenende im Einsatz sein werden“ sagte Ingo Kettner, Ortsbeauftragter des THW in Braunschweig. „Kräfte zur Ablösung stehen aber bereit, so das wir über mehrere Tage hin die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen können“, so Kettner weiter.

Der Ortsverband Braunschweig, mit seinen rund 120 Einsatzkräften der verschiedensten Fachrichtungen, rechnet auch damit, mit seiner Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen in den nächsten Tagen zur Unterstützung in den Einsatz zu gehen. Kettner: „Die Vorbereitungen sind alle getroffen und die Helferinnen und Helfer sind in erhöhter Rufbereitschaft.“

Radlader und Teleskoplader im Einsatz

Am Donnerstag bricht außerdem ein auf Räumarbeiten spezialisierter Fachzug mit Helfern aus verschiedenen Teilen Niedersachsens nach NRW auf.

Diese THW-Kräfte werden vor allem mit Räumgeräten wie Radladern und Teleskopladern im Krisengebiet unterstützen, um dort Straßen von Gegenständen zu befreien, wieder zugänglich zu machen und Trümmer zu beseitigen.

