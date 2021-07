Ohne Termin: Stadt bietet Impfungen für Kinder und Jugendliche an

Wolfsburg. Das Wolfsburger Impfzentrum beteiligt sich am Samstag an der landesweiten Impfaktion für Kinder und Jugendliche. So läuft die Aktion ab.

Vor dem Start der Sommerferien organisiert das Land Niedersachsen am kommenden Wochenende eine Sonder-Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Auch das Impfzentrum in Wolfsburg beteiligt sich an der Aktion – geimpft wird allerdings schon am Samstag.

Vor dem Start der Sommerferien organisiert das Land Niedersachsen eine Impfaktion für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Nun beteiligt sich auch die Stadt Wolfsburg an der Aktion – und zwar schon einen Tag früher.

Wann findet die Impfaktion für Kinder und Jugendliche statt?

Eltern können ihre Kinder ab 12 Jahren am Samstag, 17. Juli, gegen das Coronavirus impfen lassen. „Abweichend von dem durch das Land beworbenen Termin am Sonntag findet die Wolfsburger Aktion früher statt“, kündigt Stadtsprecherin Elke Wichmann an. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr sind im Impfzentrum im Congress-Park genügend Impfdosen reserviert.

Auch Kurzentschlossene können kommen, es ist kein Termin notwendig – sie müssen unter Umständen aber Zeit mitbringen. „In den beliebtesten Impfzeiten kann es zu längeren Wartezeiten kommen“, so Wichmann. Zusätzlich ist eine Impfung auch bei niedergelassenen Ärzten oder zu einem späteren Zeitpunkt über das Impfportal möglich.

Impfaktion am Samstag: Was ist im Vorfeld zu beachten?

Zur Impfung müssen Kinder bis 15 Jahre am Samstag mit einem Erziehungsberechtigten im Impfzentrum erscheinen. Bei älteren Kindern reichen Einwilligungs- und Aufklärungsbögen aus, die von den Erziehungsberechtigten unterschrieben sind.

Die Dokumente sind auf der Internetseite des Impfzentrums zu finden. Dort müssen die Formulare für einen der mRNA-Impfstoffe ausgewählt werden. Zum Impftermin werden ein Ausweisdokument und der Impfausweis benötigt. „Für den Fall, dass dieser nicht vorhanden ist, wird ein Ersatzdokument ausgehändigt“, so Wichmann.

Wann findet die Corona-Zweitimpfung statt?

Der Termin für die Zweitimpfung ist genau sechs Wochen später – und zwar am Samstag, 28. August. Für diesen Termin werden nach der Erstimpfung Terminschreiben durch das Landes-System verschickt. Am Zweitimpftermin können dann auch die beiden Impfzertifikate für die Nutzung in der Corona-Warn-App oder CovPass-App ausgedruckt werden.

Impfung für Kinder – Was empfiehlt die Stiko?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) ist in Deutschland für die Bewertung und Empfehlung von Impfungen zuständig. Sie empfiehlt eine Corona-Impfung nur für 12- bis 17-Jährige mit einem erhöhten Risiko – dazu zählen unter anderem Vorerkrankungen wie Adipositas, eine angeborene oder erworbene Immundefizienz, chronische Lungenerkrankungen oder ein Herzfehler.

Die Impfung von Minderjährigen unterstützt die Stiko auch dann, wenn in deren Umfeld bei Angehörigen oder andere Kontaktpersonen eine hohe Gefährdung für einen schweren Krankheitsverlauf besteht. Eine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche gibt es momentan nicht. Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ohne Vorerkrankungen ist aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellen Wunsch möglich.

Was sagen Ärzte in Wolfsburg?

Prof. Dr. Jacqueline Bauer, Chefärztin der Wolfsburger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Psychosomatik, und Iraz Yüksel, ärztliche Leiterin des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes, empfehlen, dass Eltern eine Impfung für ihr Kind prüfen. Sie sind sich einig: „Impfungen sind wichtig und können Leben retten!“ Eltern empfehlen sie, sich im Vorfeld von ihrem Kinderarzt beraten zu lassen.

Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg, begrüßt die Aktion ebenfalls. In seiner Praxis in Detmerode impft er Minderjährige ohne Vorerkrankung bereits. „Die Resonanz ist bislang noch verhalten, langsam läuft es aber an“, sagt der Allgemeinmediziner. Er führt das vor allem auf die Stiko-Empfehlung zurück. „Es ist immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Viele sprechen über Impfnebenwirkungen, kaum einer spricht über die Corona-Langzeitfolgen für Kinder.“

Was sagen Wolfsburgs Schüler?

Auch Vito Brullo, Vorsitzender des Wolfsburger Stadtschülerrats, freut sich über das Angebot. „Je mehr Schüler geimpft werden, desto besser“, sagt der Schülervertreter. Er selbst sei einmal geimpft. „Bei meinen Mitschülern ist die Impfbereitschaft da, manche sind aber unsicher wegen der Folgen. Da hilft Aufklärung“, sagt der 16-Jährige. „Ich hoffe, dass das Angebot ausgeweitet wird. In anderen Landkreisen und Städten wird beispielsweise auch in Schulen geimpft.“

Ein Impfen ohne vorherige Terminierung ist zusätzlich im Impfzentrum Wolfsburg wie folgt möglich:

Freitag, 16. Juli, 8 bis 19 Uhr (Impfstoff AstraZeneca)

Samstag, 17. Juli, 8 bis 16 Uhr (Impfstoff AstraZeneca, Johnson&Johnson, Biontech (nur Kinder unter 18 Jahre))

So. 18. Juli, 10 bis 18 Uhr (Impfstoff AstraZeneca)

Mo. 19. Juli, 8 bis 12 Uhr (Impfstoff Moderna), 12 bis 20 Uhr (Impfstoff Johnson&Johnson)

Di. 20. Juli, 8 bis 12 Uhr (Impfstoff Moderna), 12 bis 20 Uhr (Impfstoff Johnson&Johnson)

Mi. 20. Juli, 8 bis 12 Uhr (Impfstoff Moderna), Verlängerung bis 20 Uhr je nach Impfstoffverfügbarkeit

