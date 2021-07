Das Klinikum Wolfenbüttel ist Ziel einer Hacker-Attacke

Die Attacke griff in der Nacht zu Mittwoch. Die Systeme wurden runtergefahren.

Das Klinikum betont: Die medizinische Versorgung ist sichergestellt.

Patienten mit Termin sollen sich vorab telefonisch melden.

Es handelt sich um einen erpresserischen Angriff, es geht um Geld.

Es sind IT-Experten hinzugezogen worden. Die Polizei ermittelt.

Hacker greifen das Städtische Klinikum Wolfenbüttel an. Das Krankenhaus wird erpresst. Die Täter sind bislang noch nicht ermittelt. Für die Patientinnen und Patienten besteht keine Gefahr. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Göttingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werden noch alle Ermittlungsmaßnahmen geprüft und nach dem möglichen Einfallstor gesucht, sagt der Sprecher für Internetkriminalität Mohamed Bou Sleiman am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Die strafrechtliche Auswertung habe gerade erst begonnen, der Angriff sei aber schnell erkannt worden.

Es passierte in der Nacht zu Mittwoch. Die Hacker-Attacke traf das IT-System des Klinikums Wolfenbüttel. „Wir haben unseren Betrieb sofort auf eine analoge Arbeitsweise mit Papier und Schrift umgestellt“, sagt Axel Burghardt, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Der Klinik-Chef atmet durch: „Wir haben dieses Notfallsystem zum Glück gut eingeübt.“

Am wichtigsten aber ist Burghardt, dass den Patienten nichts passiert ist: „Die Beatmungsmaschinen auf der Intensivstation waren zum Glück von dem Hack nicht betroffen.“

Hockertz beruhigt zur Lage

Der stellvertretende ärztliche Direktor Dr. Thomas Hockertz sagt: „Aus Sicht unserer Patientinnen und Patienten ist sicherlich die wichtigste Information, dass die medizinische Versorgung sichergestellt ist.“

Probleme bei Arztbriefen, Termin vereinbaren

Einschränkungen, digital erfasste Patientendaten abzurufen oder weiterzugeben (zum Beispiel Arztbriefe), bestünden noch. Bürgerinnen und Bürger mit bereits vereinbarten Terminen würden daher gebeten, sich vor dem Besuch telefonisch zu melden, ob der Termin möglich sei oder gegebenenfalls verschoben werden müsse, bittet die Verwaltung.

Im Städtischen Klinikum in Mitleidenschaft gezogen wurden andere digitale Systeme, so Burghardt weiter. Die Computersysteme seien vorsorglich heruntergefahren worden. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel am Mittwochnachmittag mit. Burghardt ergänzt: „Die Schadsoftware haben wir abschalten können.“

Bei Rettungsleitstelle abgemeldet

Das Klinikum sei aufgrund der Hacker-Attacke und der mangelnden Datenverfügbarkeit bis Mittwochmittag bei der Rettungsleitstelle abgemeldet gewesen. Es sei seitdem aber wieder medizinisch voll einsatzfähig, schildert die Stadt. „Auch unsere Notaufnahme arbeitet ohne Einschränkungen. Wir haben genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Situation vollauf im Griff zu haben“, unterstreicht Burghardt. Derzeit arbeitet die IT des Klinikums auch mit Hilfe externer Experten daran, die Systeme wieder nach und nach verfügbar zu machen.

Externe Experten sind eingeschaltet

„Aufgrund des Umfangs und der Komplexität unseres IT-Systems und der Fülle an Daten können wir noch nicht abschätzen, wann dieser Prozess abgeschlossen sein wird“, gibt Burghardt eine Einschätzung der Situation. Auch werde geprüft, wie die Schadsoftware auf die Klinik-Server habe gelangen können und wo sich die Sicherheitslücke befunden habe. „Wir werden diese Aufgaben jetzt ganz in Ruhe angehen“, berichtet der Geschäftsführer über die weiteren Planungen.

Klinikum wird erpresst – Es geht um Geld

Bei dem Hacker-Angriff sind nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Daten gestohlen worden. Dem Hacker gehe es um Geld – das Klinikum werde erpresst, so die Stadt Wolfenbüttel. Die Polizei habe die Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen, so Stadt-Pressesprecher Thorsten Raedlein.

Bürgermeister Thomas Pink, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Städtischen Klinikum ist, zeigte sich entsetzt: „Wir sprechen hier ohne Wenn und Aber über eine abscheuliche Tat. Dieser Hacker hat in Kauf genommen, dass Menschen zu Schaden kommen, sogar aufgrund seines Handelns sterben könnten. In meinen Augen ist dies heimtückisch und aus niederen Beweggründen. Ich hoffe, dass die IT des Klinikums die Lage schnell wieder in den Griff bekommt und die Ermittler den Hacker schnell ermitteln können, damit er seine verdiente Strafe bekommt.“

Erst im September vergangenen Jahres hatte es einen Cyberangriff auf die Uniklinik Düsseldorf gegeben. Auch Medienhäuser waren in jüngster Vergangenheit Hacker-Angriffen ausgesetzt.