Die Wolfsburger Polizei rechnet mit zahlreichen Italien-Fans in der Innenstadt.

Italien-Spiel EM-Finale: Wolfsburger Polizei will Autokorso unterbinden

Das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und England findet am Sonntag statt. Darauf bereitet sich die Wolfsburger Polizei vor. Sie rechnet mit zahlreichen italienischen Fußballanhängern, die vermutlich auch aus dem Wolfsburger Umland in die Stadt des ehemaligen Deutschen Fußballmeisters strömen werden, um mit ihren Landsleuten einen möglichen Titelgewinn ihrer Squadra Azzurra gebührend zu feiern.

Anwohner können jederzeit ihre Wohnungen erreichen

Die Wolfsburger Polizei möchte einen Autokorso konsequent unterbinden, wie sie mitteilt. Hierfür werden der City-Ring und die angrenzenden Nebenstraßen ab etwa 21 Uhr gesperrt. Anwohner können in der Zeit gegen Vorlage ihres Personalausweises jederzeit ihre Wohnungen erreichen. Nur im Falle eines Fußgängerkorsos nach dem Spiel könnte dies nur eingeschränkt möglich sein.

Gesamteinsatzleiter: „Wir werden das Abbrennen von Pyrotechnik – wie Bengalos, Nebeltöpfe oder Polenböller – konsequent verfolgen“

Gesamteinsatzleiter Jens aus dem Bruch: „Wir lassen unsere italienischen Mitbürger im Falle eines Sieges feiern und gewähren ihnen auch einen Fußgängerkorso um den City- Ring.“ Hierbei gerate die Freiheit des Feierns schnell an ihre Grenzen, wenn strafbare Handlungen stattfinden sollten. „Wir werden das Abbrennen von Pyrotechnik – wie Bengalos, Nebeltöpfe oder Polenböller – konsequent verfolgen und die Täter mit polizeilichen Maßnahmen überziehen,“ so aus dem Bruch. Die Stadt Wolfsburg hat unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz zusätzlich ein Public Viewing eingerichtet. Gesamteinsatzleiter Jens aus dem Bruch ist zuversichtlich, dass es am Sonntagabend ein friedliches Fußballfest werden wird.

