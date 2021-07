Niedersachsen beschließt eigenes Grundsteuermodell

Superreiche US-Prominente wie Amazon-Chef Jeff Bezos und Tesla-Chef Elon Musk haben in den vergangenen Jahren kaum oder gar keine Einkommenssteuer gezahlt. Das enthüllt die Investigativ-Plattform Propublica. Bezos, Musk und Co. profitieren dabei vom geltenden US-Steuerrecht. PORTRAIT de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post

Die für Haus- und Grundstücksbesitzer fällige Grundsteuer soll in Niedersachsen ab 2025 nach einer neuen, vom künftigen Bundesmodell abweichenden Berechnungsformel erhoben werden. Das entsprechende Grundsteuergesetz will der Landtag in Hannover am Mittwoch verabschieden. Unter dem Strich soll der Staat nicht mehr Geld einstreichen. Der Einzelne wird aber häufig nicht den gleichen Steuerbetrag zahlen wie bisher.

Nach welcher Formel soll die Grundsteuer in Niedersachsen künftig berechnet werden?

Der niedersächsische Entwurf sieht vor, die Grundsteuer anhand der Fläche, ergänzt um die Lage – durchschnittlich, besser oder schlechter – innerhalb der Kommune zu bemessen. Das soll praktikabler sein als das Bundesmodell, das sich künftig auf den Wert des Bodens, eine statistisch ermittelte Kaltmiete, die Grundstücksfläche sowie die Art und das Alter des Gebäudes stützt.

Was muss nun geschehen, damit das neue Grundsteuermodell praktiziert werden kann?

Die rund 3,6 Millionen Grundstücke und Gebäude in Niedersachsen müssen nun neu bewertet werden. Anders als beim Bundesmodell müssen die Bürger hierzulande für die Grundsteuer künftig nur noch einmal eine Steuererklärung abgeben. Diese besteht aus wenigen Angaben zu den Flächengrößen und der Nutzung, den Rest erledigt die Verwaltung. Nur bei gravierenden Änderungen der Lageverhältnisse, die automatisiert von der Verwaltung überprüft werden, kommt es im Flächen-Lage-Modell zu neuen Steuerbescheiden in den betroffenen Gebieten. Insgesamt führe das zu erheblichen Einsparungen von Personal- und Verwaltungskosten.

Versteckt sich hinter all dem nicht eine Steuererhöhung, nutzt der Staat nicht die Möglichkeit, dem Bürger mehr Geld abzuknöpfen?

Die Neuberechnung der Grundsteuer soll unter dem Strich aufkommensneutral sein, heißt es. Das bedeutet, dass in der Summe nicht mehr Steuern eingestrichen werden sollen als bisher. Für Haus- und Grundstücksbesitzer soll zur Transparenz ein „Grundsteuer-Viewer“ zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine Kartendarstellung im Internet, aus der die Flächen und Faktoren ersichtlich werden sollen.

Bleiben die Beiträge also im Wesentlichen so wie bisher?

Nein. Da Grundstücke und Immobilien neu bewertet werden, zahlt der Einzelne künftig vielfach einen anderen Grundsteuerbetrag als bisher.

Wer legt den Grundsteuerbetrag fest?

Unabhängig vom Berechnungsmodell legen am Ende die Kommunen die Höhe der Steuer fest, da sie individuelle Hebesätze bestimmen können.

Weicht Niedersachsen als einziges Land vom Bundesmodell ab?

Der Bund hatte Ende 2019 ein neues Grundsteuer-Gesetz beschlossen. Die Bundesländer dürfen davon allerdings abweichen und eigene Modelle für die Berechnung der wichtigen kommunalen Steuer entwickeln. Niedersachsens Modell ähnelt dem von Hessen und Hamburg, auch weitere Bundesländer wollen vom Bundesmodell abweichen. In Niedersachsen hatte die SPD zunächst das Bundesmodell übernehmen wollen, während die CDU von Anfang an auf eine Landesfassung setzte, auf die die Koalition sich dann verständigte.

Wohin fließt die Grundsteuer?

Die Grundsteuer hat für die kommunalen Haushalte eine enorme Bedeutung: Nach der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist sie die drittgrößte Einnahmequelle. In Niedersachsen belief sich das Grundsteueraufkommen im Jahr 2020 auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro, bundesweit auf rund 14 Milliarden Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Niedersachsens Landtag- Hohes Haus mit zu wenig Glamour

Landtag gibt Verfassungsschutz mit Reform mehr Spielraum

Niedersachsen plant Änderung des Spielbankengesetzes

dpa