Kind rennt in Brackstedt auf Fahrbahn – Auto erfasst es

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Straße Zum Badekoth in Brackstedt. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen wollte eine

38-jährige Autofahrerin, nachdem sie ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt hatte, gegen 13.50 Uhr mit zwei Kindern die Fahrbahn überqueren. Beide Kinder hatte sie an die Hand genommen.

Trotz Vollbremsung kann die Fahrerin einen Zusammenprall mit dem Kind nicht mehr verhindern

Vermutlich aufgrund des anhaltenden Starkregens riss sich ein 5 Jahre alter Junge plötzlich los und rannte auf die Fahrbahn. Eine 39-jährige Autofahrerin, die mit ihrem VW Golf auf der Straße Zum Badekoth aus Richtung Am Dorfteich kommend in Richtung Am Lerchenberg mit etwa Tempo 30 fuhr, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenprall mit dem Kind nicht mehr verhindern, teilt die Polizei mit.

Der Junge wurde vom Fahrzeug erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Das Kind verletzte sich hierbei und wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand nach ersten Feststellungen kein Sachschaden.

Autofahrerin und Pedelec-Fahrer haben 2,30 und 2,97 Promille

Die Polizei hat am Dienstag zwei Autofahrer erwischt, die alkoholisiert unterwegs waren. Um 20.20 Uhr bekam die Polizei den Hinweis von Zeugen, dass eine Autofahrerin ihr Auto im Bartenslebenring abgestellt hatte und anschließend deutlich alkoholisiert in einem Haus verschwunden war. Die Polizei traf die 37-Jährige in ihrem Wohnhaus an. Ein Atemalkoholtest ergab 2,97 Promille. Daraufhin wurden der Frau im Klinikum zwei Blutproben entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Um 22.45 Uhr fiel Polizisten ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer auf, der in der Kaufhofpassage auf seinem Pedelec unterwegs war. Hier erbrachte ein Atemalkoholtest 2,30 Promille. Auch ihm wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeugführer werden sich vor Gericht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen, heißt es seitens der Polizei.

red