Für das Foto setzte sich Sascha Grabow 2018 in Pondicherry in Indien auf diese Enfield. Er war im Vormonat mit einer Yamaha 2000 Kilometer in Bangladesch unterwegs gewesen. Aber lieber trampt er oder wenn ihn niemand mitnimmt, geht er zu Fuß. Fliegen? Will er nur ungern, denn „damit würde ich mir das Abenteuer abkürzen.“