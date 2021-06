Baustart zur Erweiterung des Kindergartens in Woltwiesche

Der Kindertagesstättenbedarfsplan für das Kindergartenjahr 2020/2021 sieht nach Angaben der Gemeinde Lengede eine Erhöhung der Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulalter in der Gemeinde Lengede vor. In der Ortschaft Woltwiesche sollen insgesamt 75 Plätze für Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung bereitgestellt werden. „Um diese Anzahl an Betreuungsplätzen vorhalten zu können, ist die Erweiterung des Kindergartens ,4 Jahreszeiten’ zwingend erforderlich“, wird Bürgermeisterin Maren Wegener in einer Pressemitteilung zitiert.

Kein Platz im Bestand

Im Kindergarten „4 Jahreszeiten“ und der angrenzenden Grundschule stehen demnach gegenwärtig keine Räume zur Erweiterung auf dann drei Gruppen zur Verfügung. „Das bewährte pädagogische Konzept der räumlichen Nähe zur gemeindlichen Grundschule wollen wir auch in Woltwiesche weiterhin fortführen, daher wird das Bestandsgebäude in Richtung des Sportplatzes hinter der Grundschule erweitert“, so die Bürgermeisterin.

Fachfirma greift zum Monatsende zu

Mit den Rohbauarbeiten zur Erweiterung des Bestandsgebäudes wurde Ende Juni 2021 durch die Firma Thiemt aus Bad Salzdetfurth begonnen. Die Fertigstellung der Gruppenräume mit Sanitär-Anlage, Küche und Umkleide ist für Juli 2022 geplant. Die hierfür erforderlichen Baukosten betragen rund 850.000 Euro. Das Landesamt für Schule und Bildung fördert die Baumaßnahme mit rund 62.000 Euro, erläutert die Verwaltung.

Entscheidung für die Familien

„Für junge Familien setzen wir uns in der Gemeinde Lengede ganz besonders ein. Aufgrund der aktuellen Geburtenrate erhöht sich auch die Anzahl der Kinder, die den Kindergarten und später eine der drei gemeindlichen Grundschulen besuchen. Die Gemeinde Lengede möchte es jeder Bürgerin und jedem Bürger ermöglichen, die Kleinsten ihrer Familie in die Obhut einer unserer Einrichtungen geben zu können, um so Familie und Beruf optimal miteinander vereinen zu können. Das liegt mir persönlich besonders am Herzen“, so Maren Wegener abschließend.

red