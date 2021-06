Kind fährt in Salzgitter im Beisein des Vaters Quad

Mit einem Quad hat die Polizei am Freitag gegen 18 Uhr ein neun Jahre altes Kind auf der Goerdeler Straße in Lebenstedt angetroffen. Das Kind habe das Fahrzeug unter Aufsicht des Vaters in Betrieb genommen. Der habe nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

53-Jähriger fährt betrunken Rad

Letzteres gilt auch für einen 53-Jährigen, den die Polizei am Samstag kurz vor 22 Uhr auf der Berliner Straße in Lebenstedt kontrolliert hat. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers. Ein an Ort und Stelle vorgenommener Test habe einen Wert von 3,3 Promille ergeben.

red