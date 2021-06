Gifhorn. Während der Flucht fährt der Autofahrer einen Polizisten über den Fuß und widersetzt sich auch noch in seiner Wohnung.

Die Gifhorner Polizei verfolgte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen flüchtenden Autofahrer und seinen Beifahrer.

Autofahrer flüchtet Signalschüsse und verletzte Polizisten in Gifhorn

Dramatische Szenen spielten sich in Gifhorn in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt und einer von ihnen musste sogar Signalschüsse abgeben, um seine Kollegen vor einem flüchtenden Autofahrer zu warnen.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtet, war die Situation in der Nacht eskaliert, weil sich ein Fahrzeugführer in Gifhorn einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Er habe das Haltesignal des Streifenwagens einfach missachtet, sei jedoch kurze Zeit später auf der Straße Alter Postweg angetroffen worden.

Beifahrer flüchtet zu Fuß

„Der Beifahrer flüchtete fußläufig, konnte jedoch gestellt werden. Der Fahrer hingegen entzog sich der Kontrolle, indem er plötzlich erneut losfuhr und hierbei einem 32-Jährigen Polizeibeamten über den Fuß fuhr, sodass dieser stürzte und verletzt wurde. Um seinen Kollegen zu informieren wurden Signalschüsse abgegeben“, heißt es in dem Polizeibericht weiter.

Der Fahrzeugführer sei wenige zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen worden. Auch dort habe er Widerstand gegen die eingesetzten Polizei-Kräfte geleistet und verletze dabei sogar einen 28-Jährigen Polizeibeamten leicht.

Blutproben genommen

Fahrer und Beifahrer hätten deutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, stellte die Polizei fest. Dem Fahrer wurden zwei Blutproben entnommen.

Es wurden unter anderem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

ra