So sehen die Luca-Schlüsselanhänger aus. Der QR-Code wurde aus rechtlichen Gründen gepixelt.

Luca-Schlüsselanhänger Luca-Anhänger kostenlos in den Helmstedter Verwaltungen

Auch Menschen ohne Smartphone können kostenlos die Technik der Luca-App zur einfachen Kontakt-Nachverfolgung nutzen: Mit einem kleinen Schlüsselanhänger, den es ab sofort bei allen Gemeinden und bei der Kreisverwaltung im Landkreis Helmstedt kostenlos gibt.

Bei den Anhängern handelt es sich um kleine Kunststoffkärtchen, auf denen eine Seriennummer und ein QR-Code aufgedruckt sind. Sie werden mit den Kontaktdaten des Besitzers verknüpft. Beim Zugang zu Geschäften, Restaurants, Lokalen wie auch Freibädern oder Veranstaltungen, bei denen die Luca-Technik zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt wird, wird der QR-Code vom Anbieter gescannt und die enthaltenen Daten vorübergehend verschlüsselt gespeichert. Zettelwirtschaft wird somit überflüssig.

Per Schlüsselanhänger ins Freibad

Eine Frau hält Schlüsselanhänger mit QR-Code und der Aufschrift „luca“ in der Hand. Damit können auch Menschen, die kein Smartphone haben, in Geschäften, Theatern oder anderen Orten ihre Kontaktdaten hinterlegen. Foto: Marcus Brandt / dpa

Die Luca-Technik kommt unter anderem im Rathaus der Stadt Helmstedt, im seit Freitag geöffneten Waldbad Birkerteich, den Freibädern Räbke und Königslutter, dem Negenborn-Bad Schöningen oder beispielsweise auch in der Strandbar „EQuator“ am Sternberger Teich in Helmstedt zum Einsatz.

„Sollte später eine Corona-Infektion in diesem Zusammenhang festgestellt werden, kann das Gesundheitsamt die Kontaktdaten abrufen und in ihre Kontaktverfolgungssoftware einspielen“, teilt die Kreisverwaltung mit.

Freunde helfen bei der Registrierung

Für die einmalige Registrierung und Aktivierung des Schlüsselanhängers sind allerdings ein Internetzugang und eine Mobilfunknummer erforderlich. „Wer darüber selbst nicht verfügt“, so der Landkreis in seiner Pressemitteilung, „kann sich zum Beispiel von Verwandten oder Freunden bei der einmaligen Registrierung helfen lassen“.

Die Schlüsselanhänger können ab sofort in den Gemeindeverwaltungen oder in der Kreisverwaltung, Südertor 6, abgeholt werden. Sie sind für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Die Kosten trägt der Landkreis.