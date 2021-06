Wieder Kellerbrände in Salzgitter: Menschen entkommen über Leiter

Bei einem Kellerbrand in der Straße Steinackern in Salzgitter musste die Feuerwehr sieben Menschen retten.

Wenn das keine Serie ist: Ein oder mehrere Täter schleichen seit mehr als zwei Jahren meist abends durch Mehrfamilienhäuser meist im Fredenberg sowie dem Seeviertel in Salzgitter-Lebenstedt und setzen Dinge in Brand. In der Nacht auf Dienstag brannte es erneut in zwei Kellern. Betroffen waren Gebäude in der Straße Steinackern, kurz darauf im nahen Alten Mühlenweg. Vier Personen wurde der Polizei zufolge durch Rauchgase verletzt, die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich.

Mit den beiden aktuellen Fällen steigt die Zahl der ähnlich verlaufenen Kellerbrände in Lebenstedt auf 24 seit Anfang 2019, erklärte Polizeisprecher Matthias Pintak. Dazu kommen noch Treppenhäuser und Hausflure, die in ähnlicher Weise betroffen waren sowie eine Reihe von Containerbrände in der Nähe der Tatorte – teils brannten sie in der gleichen Nacht.

Fast alle Keller- und Treppenhausbrände davon trugen sich in einem relativ engen Umkreis zu, teils waren die selben Häusern mehrfach betroffen. Immer handelt es sich um Mehrfamilienhäuser, die Polizei mahnte deshalb schon mehrfach, auch dort Haus- und Kellertüren zu schließen. Vielerorts werden sie jedoch bis heute nicht ins Schloss gezogen.

Dass es sich um eine Serie handelt, schließen die Ermittler nicht aus, bestätigen dies aber auch nicht offiziell. Fest stehe jedoch, dass bei allen Taten eine sehr ähnliche Begehungsweise vorliegt, erklärten die Ermittler nach einem Feuer im März.

Die Feuer der Nacht auf Dienstag in Salzgitter

Wie Feuerwehr-Einsatzleiter Olaf Rahnefeld berichtet, bot sich bereits beim Eintreffen am ersten Brandort in der Straße Steinackern ein heikles Bild. Mehrere Personen wollten aus Angst aus dem Fenster im ersten Geschoss springen – sie wurden von der Feuerwehr mit einer Leiter gerettet. „Für uns ging es darum, schnell, den Brandherd zu lokalisieren“, sagte Rahnefeld. Nach Polizeiangaben wurde ein Kinderwagen in Brand gesetzt. Wie bereits in zahlreichen Fällen der vergangenen zwei Jahre.

Kurz nach dem Feuer in der Straße Steinackern rückte die Feuerwehr zu einem weiteren Brand in den Alten Mühlenweg aus. Foto: Phil-Kevin Lux / BZV

Kurze Zeit nachdem der erste Brand unter Kontrolle schien, wurde ein zweiter Brand in unmittelbarer Nähe gemeldet. Diesmal ging es für die Einsatzkräfte in den Alten Mühlenweg in Salzgitter-Lebenstedt, Auch dort brannte es im Kellerbereich.

Wie Lagedienstführer Ingo Dolder von der Berufsfeuerwehr berichtet, hatte vermutlich Unrat Feuer gefangen. Die Ursache dafür ist unklar. Die engen, versperrten Kellerräume machten es der Feuerwehr schwer, den Brandherd zu erreichen oder die Fenster zu öffnen, um den Rauch abziehen zu lassen. Weil die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bei der ersten Einsatzstelle weiterhin gebunden waren, wurden unmittelbar nach Eingehen des Notrufes weitere Ortswehren zur Unterstützung alarmiert.

Wie Dolder im Nachgang telefonisch mitteilte, musste im Alten Mühlenweg im ganzen Gebäude aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet werden. Die Anwohner kamen bei umliegenden Familienmitgliedern unter.

Im Steinackern brannte ein Kinderwagen

Der Schrecken bei den Einwohner, die in der Früh aus dem Schlaf gerissen worden sind, sitzt tief. Ein Anwohner im Alten Mühlenweg berichtet, dass er durch die ganzen Brände abends schon doppelt kontrollieren würde, ob der Keller verriegelt sei.

Bislang verletzte sich infolge der zahlreichen Brände noch niemand schwer – „Nur ein glücklicher Zufall“, sagen die Ermittler vor dem Hintergrund des hohen Gefährdungspotenzials für die Bewohner, für die oft der einzige Fluchtweg versperrt ist.