Brand in Braunschweig Feuerwehr rettet Menschen in Braunschweig über Drehleiter

Der Vorfall ereignete sich an der Berliner Straße am Abzweig zur Querumer Straße.

Braunschweig. Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Berliner Straße waren mehr als zehn Bewohner in Gefahr. Mehreren Menschen war der Fluchtweg abgeschnitten.