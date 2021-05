FDP kritisiert abrupte Veröffentlichung von Corona-Lockerungen

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hat die kurzfristige Veröffentlichung der neuen Corona-Lockerungen kritisiert. „Fünf Stunden, bevor die neue Verordnung in Kraft treten soll, wird sie erst veröffentlicht“, sagte Birkner am Montag. „Wie sollen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen, die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Kommunen, die die Regeln am Ende umsetzen müssen, sich eigentlich noch auf das einstellen, was kommt?“

Corona-Verordnung sei zu spät veröffentlicht worden

Die neue Corona-Verordnung des Landes mit Lockerungen, die ab Montag greifen, war am Sonntag um 19.00 Uhr veröffentlicht worden. Für Verzögerung hatte das Einarbeiten letzter Änderungen gesorgt.

Positiv auf die Corona-Lockerungen reagierte unterdessen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Mit der neuen Verordnung kommen wir einem Alltag wie zu Vor-Corona-Zeiten wieder einen Schritt näher.“ Insbesondere für Tourismus, Hotellerie und Gastronomie ergäben sich weitere, händeringend erwartete Perspektiven.

Unbeschwerter Sommer sei möglich

„Wenn wir uns alle weiterhin verantwortungsvoll verhalten und auch die Notwendigkeit des Testens akzeptieren, können wir in Niedersachsen einen weitgehend normalen, unbeschwerten Sommer erleben“, meinte der Minister.

