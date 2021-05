CDU-Fraktionschef: Jungen Menschen konkretes Impfangebot machen

Oldenburg. Auch junge Menschen haben unter der Pandemie gelitten. Nun fordert Dirk Toepffer Corona-Impfungen für sie und will für Gleichberechtigung sorgen.

Da Genesene und Geimpfte nun mehr Freiheiten in der Pandemie erhalten, stellt sich die Frage nach der Dauer der Immunität gegen Sars-Cov-2. Was dazu bereits bekannt ist, erklärt dieses Video.

Der CDU-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, Dirk Toepffer, hat Corona-Schutzimpfungen für junge Menschen gefordert. „Wenn wir Getestete, Genesene und Geimpfte gleichstellen, müssen wir jungen Menschen ein konkretes Impfangebot machen“, sagte Toepffer der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ (Mittwoch).

„Wir haben vulnerable und alte Menschen in der überwiegenden Mehrheit geimpft und nun die dritte Priorisierungsgruppe geöffnet. Die versteht aber kein Mensch.“ Es dränge sich der Eindruck auf, man müsse nur „pfiffig genug sein. Daher müssen wir für junge Menschen Impfangebote schaffen“.

Junge Menschen haben auch unter der Pandemie gelitten

Die Politik müsse dem Eindruck entgegentreten, mit jungen Leuten werde unfair umgegangen, mahnte Toepffer. „Die jungen Menschen haben in der Pandemie lange Zeit ihre Interessen zurückgestellt, aber auch unter der Pandemie gelitten.“ Damit meine er nicht nur die Bildung; es gehe auch um die, die Angst um ihren Ausbildungsplatz hätten oder gerade ihren Arbeitsplatz verloren haben. „Diesen jungen Menschen müssen wir helfen.“ Er könne sich „durchaus vorstellen“, dass der negative Test für die Schule künftig auch für den Zugang ins Kino oder ins Lokal gültig sein könne.

